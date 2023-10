Αγωνία για τη Γάζα: Αντίστροφη μέτρηση για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ

Η αντίστροφη μέτρηση για την χερσαία στρατιωτική εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει ξεκινήσει, οκτώ ημέρες μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι νεκροί στη Γάζα υπολογίζονται στους 2.215 – ανάμεσά τους 724 παιδιά δηλαδή το 1/3 των θυμάτων, ενώ άλλοι 8.714 είναι τραυματίες. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς.

#ISRAEL_is_ISIS and #ISIS_is_ISRAEL and here is the latest outcome of Israeli bombings in Gaza. A little 1 month old baby being treated after surviving criminal air raid. #Gaza #israel pic.twitter.com/FLn57N5YgK — Sameh Habeeb (@Samehahabeeb) October 14, 2023

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της Euro-Med Human Rights Monitor, 14 Παλαιστίνιοι χάνουν τη ζωή τους κάθε ώρα που περνάει.

Στερεύει από νερό η Γάζα

Χωρίς καθαρό νερό έχουν μείνει οι κάτοικοι της Γάζας και, εάν δεν υπάρξει ανεφορδιασμός σε καύσιμα, τότε δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το δημόσιο δίκτυο νερού και τα εργοστάσια αφαλάτωσης.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί πως, χωρίς καύσιμα, θα αρχίσουν να πεθαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής από αφυδάτωση.

«Επίθεση από αέρος, θάλασσα και ξηρά»

Το τελεσίγραφο του Τελ Αβίβ για εκκένωση της Γάζας έληξε το Σάββατο και ο ισραηλινός στρατός απειλεί ότι «προετοιμάζεται να εκτελέσει μια ευρεία επίθεση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων επιθέσεων από αέρος, θάλασσα και ξηρά».

The world needs to know: we are at war with Hamas, NOT the people of Gaza. pic.twitter.com/9ndPMdAyYf October 14, 2023

Αλλά και ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε το Σάββατο στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας. «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται», τους ρώτησε, με εκείνους να απαντούν καταφατικά κουνώντας τα κεφάλια.

Σειρήνες πολέμου στο Τελ Αβίβ

Συναγερμός σήμανε στην ισραηλινή πρωτεύουσα αργά το βράδυ του Σαββάτου, καθώς ήχησαν οι σειρήνες πολέμου και έντρομοι οι κάτοικοι αναζητούσαν καταφύγιο.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 9 μμ, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες από τη Γάζα προς το Τελ Αβίβ.

⚡️Large rocket barrage coming out of Gaza, Tel Aviv pic.twitter.com/viY6gpU1zl October 14, 2023

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ρουκέτες εξουδετερώθηκαν από την αμυντική αεράμυνα του Ισραήλ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σειρήνες ήχησαν και στο Ασκελόν προειδοποιώντας για μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες αλλά και στην πόλη Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός απάντησε σε πυρά προερχόμενα από τη Συρία. Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εισερχόμενα πυρά από την Συρία που ενεργοποίησαν τις σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Το ισραηλινό πυροβολικό απάντησε στα πυρά.

Tel Aviv more than hour ago. "Peacefull" Hamas striking Israel from Gaza, but Iron dome downs their rockets. I wonder how much money donated for humanitarian needs was used for Hamas to manufacture rockets, cause certainly as we see they have a lot… pic.twitter.com/slrMU3nkuU — ZOKA 🇺🇦🇮🇱 (@200__zoka) October 14, 2023

Οι σειρήνες ήχησαν στην Αλμα, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και στην πόλη Αβνέι Εϊτάν στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Αεροπορικό πλήγμα στο Χαλέπι της Συρίας

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα έβαλε στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο στην πόλη Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λίγα 24ωρα έπειτα από πανομοιότυπες επιδρομές με στόχους το ίδιο αεροδρόμιο κι αυτό της συριακής πρωτεύουσας, της Δαμασκού.

«Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ από την κατεύθυνση της θάλασσας έπληξε το αεροδρόμιο του Χαλεπιού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής της ΜΚΟ.

Συριακά κρατικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν το πλήγμα, με την κρατική τηλεόραση να κάνει λόγο για «ισραηλινή επίθεση με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι».

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη συριακή επικράτεια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα αυτή, το 2011.

Η αεροπορία του βάζει κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις υποστηριζόμενες από το Ιράν και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχους της Δαμασκού και ορκισμένους εχθρούς του Ισραήλ, καθώς και θέσεις του συριακού στρατού.

Τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού έχουν βομβαρδιστεί επανειλημμένα.

Χαμάς: «Δεν φεύγουμε από τη γη μας»

Ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαΐλ Χανίγιε, δήλωσε σε τηλεοπτική του ομιλία ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εγκαταλείψουν τη Γάζα ή τη Δυτική Οχθη για να μεταναστεύσουν στην Αίγυπτο.

«Η απόφασή μας είναι να παραμείνουμε στη γη μας», δήλωσε ο Χανίγιε.

Η Αίγυπτος που συνορεύει με τη Λωρίδα της Γάζας ανησυχεί για το ενδεχόμενο συρροής στο έδαφός της παλαιστινίων προσφύγων που κινούνται προς νότο έπειτα από τα διαδοχικά τελεσίγραφα του Ισραήλ για την εκκένωση του βόρειου τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως και άλλες αραβικές χώρες, η Αίγυπτος έχει καλέσει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στα εδάφη τους και δηλώνει ότι καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Βρέθηκαν πτώματα ισραηλινών ομήρων

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε στην Λωρίδα της Γάζας «πτώματα» ισραηλινών ομήρων οι οποίοι απήχθησαν από την Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Βρήκαμε και εντοπίσαμε στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας πτώματα Ισραηλινών που είχαν απαχθεί», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης:

ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τη Μ. Ανατολή την Τρίτη 17/10 – «Καμία δικαιολογία για τον τρόμο»

Χαμάς: «Αυτό θα γίνει, όταν μπείτε στη Γάζα» (Videos)

Ισραήλ: Σειρήνες πολέμου στο Τελ Αβίβ – Mπαράζ επιθέσεων της Χαμάς με ρουκέτες