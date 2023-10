Χαμάς: «Αυτό θα γίνει, όταν μπείτε στη Γάζα» (Videos)

Επίδειξη ισχύος κάνει η Χαμάς μέσα από δύο βίντεο με τα οποία απειλεί το Ισραήλ για το τι πρόκειται να συμβεί εάν ξεκινήσει η χερσαία επίθεση στη Γάζα.

Στα βίντεο φαίνονται οι ένοπλοι της Χαμάς να μεταφέρουν και να προετοιμάζουν το βαρύ οπλισμό τους.

Σύμφωνα με σχόλιο από τον λογαριασμό War Monitor για το ένα βίντεο τονίζεται: «Ενόψει της αναμενόμενης εισβολής στη Γάζα, η Χαμάς αποκαλύπτει το αυτοσχέδιο αντιαρματικό Al-Yassin διαμετρήματος 105 χιλιοστών».

⚡️In light of the zionist’s anticipated invasion into Gaza, Hamas unveils the home-made “Al-Yassin” anti-armor shell of 105 mm caliber pic.twitter.com/k7fXlTJWj4

⚡️Hamas Publishes a Video titled:



“A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza” pic.twitter.com/pqrSmNBMTL