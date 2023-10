Επικίνδυνη κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου – Φόβοι για νέο μέτωπο

Η ένταση αυξάνεται επικίνδυνα στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου πληθαίνουν οι συγκρούσεις ανάμεσα στην λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ και τον ισραηλινό στρατό, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για τοπική κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς.

Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι δεν θέλει πόλεμο στα σύνορά του με τον Λίβανο.

«Δεν ενδιαφερόμαστε για πόλεμο στον βορρά, δεν θέλουμε κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «αν η Χεζμπολάχ επιλέξει τον δρόμο του πολέμου, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

The situation on the Israel-Lebanon border is escalating by the minute. pic.twitter.com/69optJHUN6