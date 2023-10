Δραματικός ο απολογισμός των θυμάτων στη Μ. Ανατολή – Νεκροί 3.850 Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί

Για ένατη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η «μαύρη» λίστα των θυμάτων – Παλαιστινίων και Ισραηλινών – ολοένα και μεγαλώνει.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά του ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δόθηκε στην δημοσιότητα από το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ.

You can see their injuries,

hear their cries

and feel them trembling from fear as these children are held hostage in their own homes by Hamas terrorists and their parents lie there dead in the next room.



These are the terrorists that we are going to defeat. pic.twitter.com/myDsGnOzT1