Αρνητικές συνέπειες στην καριέρα του φαίνεται πως έχουν οι καταγγελίες εις βάρος του Κέβιν Σπέισι για σεξουαλικά αδικήματα, παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε από το δικαστήριο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση κινηματογράφου του Λονδίνου να μη δεχτεί να φιλοξενήσει την πρεμιέρα της νέας του ταινίας.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο κινηματογράφος «Prince Charles», συγκεκριμένα, δεν δέχτηκε να προβληθεί εκεί το ουαλικό θρίλερ «Control», μόλις ενημερώθηκε για τη συμμετοχή του Σπέισι.

Kevin Spacey Premiere Cancelled By London Cinema, "Horrified We Are Mentioned In Same Breath" https://t.co/j8K7FmLHnk