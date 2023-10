Ένα ιδιαίτερο σόου παρουσίασε στο Λονδίνο η Μαντόνα, ανεβαίνοντας στη σκηνή έπειτα από μια μακρά αποχή μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Κάνοντας την έναρξή της με το «Nothing Really Matters», ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες όπως το «Everybody», το «Like a Prayer» και το «Into the Groove», σε μια εμφάνιση που διήρκησε δύο ώρες και από την οποία δεν έλειψαν οι εκπλήξεις!

Madonna IS MOVING BBY

Night 2 of #TheCelebrationTour looks even better than the last pic.twitter.com/MpktM3o4Nj — 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) October 15, 2023

Κατά τη διάρκεια του live, η Μαντόνα άλλαξε πολλά κοστούμια, κυρίως σε μαύρο χρώμα, ενώ εμφανίστηκε και με εσώρουχα.

It’s Madonna’s 11 year old daughter walking Baby Vogue for me!!❤️❤️❤️ pic.twitter.com/jCb1B66zoU — Vogues’ Best (@VoguesBest) October 16, 2023

Επιπλέον, η 65χρονη σταρ απέτισε φόρο τιμής στον Μάικλ Τζάκσον με ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, ενώ στη σκηνή ανέβηκε και η κόρη της, Λούρδη Λεόν με το κοινό να της τραγουδά τα «χρόνια πολλά» καθώς είχε γενέθλια, κλείνοντας τα 27 της χρόνια.

A touching moment from last nights show as Madonna and audience doing Little Star for Lourdes’ birthday #madonnacelebrationtour pic.twitter.com/ePvH6EvvR0 — daniel (@lordisthisfree) October 15, 2023

Αυτή δεν ήταν, ωστόσο, η μόνη έκπληξη της βραδιάς. Λίγο αργότερα, στη σκηνή ανέβηκε και η 11χρονη κόρη της Μαντόνα, Estere, η οποία έκανε ένα χορευτικό φορώντας, μάλιστα, ψηλοτάκουνες μπότες.

Tonight ended with Rain promptly at 11pm.. absolutely amazing!!! One of my all time favourite tracks Bedtime Story 💙💛💜💚🖤 pic.twitter.com/wOwtIVJ2I1 October 15, 2023

Thank you LONDON!

Opening Night!

An Evening i will never forget. 🇬🇧♥️#MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/qA5EJXeqIy — Madonna (@Madonna) October 15, 2023

