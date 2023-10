Τέιλορ Σουίφτ: Πώς ένα απλό κορίτσι από την Πενσιλβάνια μπήκε στο κλαμπ των billionaires

Όταν η Τέιλορ Σουίφτ συνεργάστηκε με την Music Row και τους ανθρώπους της που τη βοήθησαν να ξεκινήσει να γράφει τα δικά της τραγούδια, σίγουρα δεν είχε στο μυαλό της ότι μια μέρα θα γινόταν η νούμερο ένα καλλιτέχνιδα στον πλανήτη, δίπλα στην Beyoncé .

Από σήμερα μάλιστα ανήκει και στο πιο ελίτ κλαμπ, αυτό τον δισεκατομμυριούχων καθώς το αγαπημένο ποπ είδωλο της Αμερικής έχει περιουσία που ξεπερνά τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η τελευταία της περιοδεία Eras Tour που θα γίνει και ντοκιμαντέρ, τη βοήθησε να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου – και όχι μόνο αυτό αλλά σύμφωνα με την έρευνα του Bloomberg Billionaires Index βοήθησε στο να τονωθεί η οικονομία των ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι!

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα του Bloomberg, η Σουίφτ είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχουν φτάσει αυτό το στάτους μόνο από τη μουσική τους.

Ο Chris Leyden, διευθυντής μάρκετινγκ ανάπτυξης στο SeatGeek, έχει αναφέρει στο παρελθόν στο δίκτυο CNN ότι «η περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ «Eras» ξαναγράφει το βιβλίο των οικονομικών της ψυχαγωγίας. Δεν είναι απλώς μια ερμηνεύτρια – είναι ένα οικονομικό φαινόμενο», είπε ο Leyden.

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η Σουίφτ δεν έχει κατακτήσει μόνο τις τεράστιες αρένες τύπου Super Bowl αλλά πλέον «εισέβαλλε» και στους κινηματογράφους καθώς η περιοδεία της έχει κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αμερικής και του Καναδά προσθέτοντας περισσότερα μηδενικά στον τραπεζικό της λογαριασμό. Μάλιστα, στο πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της, η ταινία «Taylor Swift: The Eras Tour», συγκέντρωσε περίπου 96 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την τήν πιο επιτυχημένη ταινία που αφορά σε συναυλία κάποιου καλλιτέχνη.

Η περιοδεία Eras θα αποφέρει έσοδα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο από τις πωλήσεις εισιτηρίων στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας Αυγούστου από την ερευνητική εταιρεία QuestionPro που έφερε στη δημοσιότητα το CNN.

Η περιοδεία απογείωσε τις τοπικές αμερικανικές οικονομίες καθώς έκανε στάσεις σε πολλές πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Μόνο από τις 6 τελευταίες νύχτες όπου το Eras Tour κατέληξε στο Λος Άντζελες, εκτιμήθηκε ότι συνολικά θα αποφέρει 320 εκατομμύρια δολάρια στην πόλη, σύμφωνα με το California Center for Jobs and the Economy.

Η τραγουδίστρια έγινε πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο, αυξάνοντας την οικονομική της επιρροή. Στις πόλεις όπου εμφανίστηκε η Σουίφτ, ο συνωστισμός στα ΜΜΜ αυξήθηκε και η πληρότητα των ξενοδοχείων εκτοξεύτηκε στα ύψη. Η Santa Clara, η πόλη που αποτελεί τεχνολογικό κέντρο και βρίσκεται στη Βόρεια Καλιφόρνια, ονομάστηκε για λίγο καιρό «Swiftie Clara». Στο Σιάτλ, ο χορός των Swifties προκάλεσε σεισμική δραστηριότητα που αναλογεί με 2,3 Ρίχτερ σύμφωνα με σεισμολόγους.

Αεικίνητη, δυναμική, δημιουργική έχει κερδίσει 12 Grammys, 14 MTV Awards και 100 ρεκόρ Γκίνες. Πλέον βρίσκεται μαζί με τη Rihanna, την Beyoncé και τον Jay Z στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Η Rihanna μπήκε το 2021 με τη μουσική της και τις εταιρίες της Fenty Beauty και Savage x Fenty. Το dynamic duo Beyoncé και Jay Z εισέβαλλε στο κλαμπ το 2017 και εκτός από τη μουσική, το ζευγάρι έχει στα χέρια του μια πολλές επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μέιν: Βρέθηκε σημείωμα στο σπίτι του μακελάρη – Τι εκτιμούν οι αρχές (videos)

Ισραήλ: Νέα επιδρομή στη Γάζα με αεροπορική υποστήριξη – Νεκρά 4 ηγετικά στελέχη της Χαμάς (Video)

Η Susi Vidal έκανε όλο το Tik Tok να εξομολογείται τα πιο βαθιά μυστικά του! (videos)