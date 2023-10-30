search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

30.10.2023 12:12

Τραγωδία σε αγώνα χόκεϊ: Αυτός είναι ο παίκτης που έκοψε τον λαιμό αντιπάλου του με το παγοπέδιλο – «Είναι δολοφόνος» (σκληρές εικόνες)

30.10.2023 12:12
hockey_tragodia_3010_1460-820_new

Σοκαρισμένος είναι ο αθλητικός κόσμος από την τραγωδία που σημειώθηκε σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για την Elite Ice Hockey League της Βρετανίας.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield. Ο 31χρονος Ματ Πέτγκρεϊβ προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου Άνταμ Τζόνσον, όταν του έκοψε τον λαιμό με το παγοπέδιλο.

«Είναι δολοφόνος, να μπει φυλακή»

Η υπόθεση έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις, σχετικά με τις νομικές συνέπειες που πρέπει να ακολουθήσουν την πράξη του 31χρονου παίκτη.

Τα social media «βράζουν» με τον τρόπο που έπαιξε ο Πέτγκρεϊβ, με πολλούς χρήστες να αναφέρουν πως έπαιξε βρώμικα και να ζητούν τη σύλληψή του.

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Τζόνσον

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Τζόνσον, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Πέτγκρεϊβ δεν έχει συλληφθεί.

Ο 31χρονος αμυντικός βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, με συμπαίκτες και διάφορες προσωπικότητες του αθλητισμού να του συμπαραστέκονται.

Η σύντροφος του Τζόνσον, που ήταν στον αγώνα και είδε τον αγαπημένο της να πεθαίνει, είπε πως ο Ματ δεν φταίει γι’ αυτή την τραγωδία, ζητώντας να σταματήσουν τα μηνύματα μίσους εναντίον του.

