Τραγωδία σε αγώνα χόκεϊ: Αυτός είναι ο παίκτης που έκοψε τον λαιμό αντιπάλου του με το παγοπέδιλο – «Είναι δολοφόνος» (σκληρές εικόνες)

Σοκαρισμένος είναι ο αθλητικός κόσμος από την τραγωδία που σημειώθηκε σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για την Elite Ice Hockey League της Βρετανίας.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield. Ο 31χρονος Ματ Πέτγκρεϊβ προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου Άνταμ Τζόνσον, όταν του έκοψε τον λαιμό με το παγοπέδιλο.

«Είναι δολοφόνος, να μπει φυλακή»

Η υπόθεση έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις, σχετικά με τις νομικές συνέπειες που πρέπει να ακολουθήσουν την πράξη του 31χρονου παίκτη.

Τα social media «βράζουν» με τον τρόπο που έπαιξε ο Πέτγκρεϊβ, με πολλούς χρήστες να αναφέρουν πως έπαιξε βρώμικα και να ζητούν τη σύλληψή του.

Matt Petgrave has been known to be a dirty player and has been thrown out of multiple games for cheap shots. He should be arrested today and it's gross most media headlines say "Accident" — RD (@RichDanger1234) October 30, 2023

NHL player Adam Johnson (29) died on live TV after Matt Petgrave slashed his throat with his skate



Petgrave has a history of bad behavior in the EIHL, including racking up the most penalty minutes (2022-2023 season) and getting booted out of games



The media quickly has declared… pic.twitter.com/x9KPRe7iOI October 30, 2023

To me, the incident that led to Adam Johnson's death looked like a deliberate high kick. It's not the first time Petgrave's actions on the ice has been questionablehttps://t.co/Mfgit5XTDd#MattPetgrave #AdamJohnson — Neon VVolf (@BigMacTee) October 30, 2023

Seeing it slowed down and zoomed does make it looks like he intentionally raised his leg to cause injury. Potential manslaughter.#MattPetgrave#AdamJohnson https://t.co/nmlTRCBTDX October 30, 2023

There was an on-ice MURDER during a hockey game in England. Video is graphic!

The incident is under police investigation. Most outlets reported it as a "freak accident" — it was clearly intentional. I've never seen a worse sporting incident in my life.

Lock Matt Petgrave up now! https://t.co/npQ5QjJSUS — Trevor Sutcliffe (@TrevorSutcliffe) October 30, 2023

Matt petgrave needs to go to prison and be permanently suspended from hockey🤬u can clearly see it was done on purpose 🤬 he murdered someone during a game. He looks insane too. Saw a pic of him. https://t.co/LFztCBs0f1 — VibrantRed (@lavindir75) October 30, 2023

Adam Johnson was murdered by Matt Petgrave. pic.twitter.com/f2seWzOZqV October 30, 2023

Matt Petgrave is a murderer — MetalMinxtress (@CrowsAndSmoke) October 30, 2023

I agree. Hockey is an aggressive game but Matt Petgrave must be charged with manslaughter. Someone did die because of his actions. Matt must be held responsible. — A Blythe (@aaablythe) October 30, 2023

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Τζόνσον

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Τζόνσον, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Πέτγκρεϊβ δεν έχει συλληφθεί.

Ο 31χρονος αμυντικός βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, με συμπαίκτες και διάφορες προσωπικότητες του αθλητισμού να του συμπαραστέκονται.

Η σύντροφος του Τζόνσον, που ήταν στον αγώνα και είδε τον αγαπημένο της να πεθαίνει, είπε πως ο Ματ δεν φταίει γι’ αυτή την τραγωδία, ζητώντας να σταματήσουν τα μηνύματα μίσους εναντίον του.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η επιστροφή του Σλούκα στο ΣΕΦ για το τρίτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων»

Θεσσαλονίκη: 13 συλλήψεις και 2 τραυματίες στη συμπλοκή οπαδών ΠΑΟΚ – Άρη, σοκάρει η αστυνομική έκθεση για τα “όπλα” που κατασχέθηκαν

F1: Ιστορικός θρίαμβος του Φερστάπεν στο Μεξικό