Τραγωδία σε αγώνα χόκεϊ: Παγοπέδιλο έκοψε τον λαιμό αθλητή (Video)

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και δείχνει αθλητή να βρίσκει φρικτό θάνατο στη διάρκεια αγώνα χόκεϊ επί πάγου στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό.

Το τρομακτικό δυστύχημα συνέβη στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield ενώπιoν 8.000 θεατών.

Ο 29χρονος αμερικανός αθλητής Άνταμ Τζόνσον, έπειτα από στενό μαρκάρισμα, δέχεται χτύπημα από τη λεπίδα παγοπέδιλου ενός αντιπάλου του, το οποίο τον βρίσκει στο λαιμό και αιμορραγεί.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T — Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023

Ο αθλητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βόρειο Γενικό Νοσοκομείο του Σέφιλντ ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Μετά το τραγικό συμβάν, η Elite Ice Hockey League ανακοίνωσε ότι όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες την Κυριακή θα αναβληθούν.

