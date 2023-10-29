search
29.10.2023 17:35

Τραγωδία σε αγώνα χόκεϊ: Παγοπέδιλο έκοψε τον λαιμό αθλητή (Video)

HOCKEY ICE

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και δείχνει αθλητή να βρίσκει φρικτό θάνατο στη διάρκεια αγώνα χόκεϊ επί πάγου στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό.

Το τρομακτικό δυστύχημα συνέβη στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield ενώπιoν 8.000 θεατών.

Ο 29χρονος αμερικανός αθλητής Άνταμ Τζόνσον, έπειτα από στενό μαρκάρισμα, δέχεται χτύπημα από τη λεπίδα παγοπέδιλου ενός αντιπάλου του, το οποίο τον βρίσκει στο λαιμό και αιμορραγεί.

Ο αθλητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βόρειο Γενικό Νοσοκομείο του Σέφιλντ ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Μετά το τραγικό συμβάν, η Elite Ice Hockey League ανακοίνωσε ότι όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες την Κυριακή θα αναβληθούν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

