Η κακοκαιρία Ciaran σαρώνει τη δυτική Ευρώπη, με τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να έχουν χτυπηθεί πιο έντονα μέχρι στιγμής από το πέρασμά της.

H κακοκαιρία που συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους και βροχές, έχει αφήσει πίσω της, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 10 νεκρούς, προκαλώντας επίσης πολλά προβλήματα, με εκατοντάδες σχολεία να παραμένουν κλειστά και τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους εκτός κι αν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Συγκλονιστικές είναι και οι στιγμές που έζησε μία μητέρα στη Βρετανία, καθώς το σπίτι της χτυπήθηκε από την κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που έχει καταγραφεί από την κάμερα ενδοεπικοινωνίας φαίνεται η μητέρα να είναι ξαπλωμένη δίπλα από την κούνια του μωρού της όταν το παράθυρο του δωματίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γίνεται κομμάτια.

Η μητέρα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου αρπάζει το μωρό από την κούνια γλυτώνοντάς το την τελευταία στιγμή από τα θραύσματα.

Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier. #StormCiaran @ITVChannelTV @itvnews pic.twitter.com/9wLHtIDazi