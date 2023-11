Αμβούργο: «Καμπανάκι» για ζητήματα ασφαλείας του αεροδρομίου μετά το περιστατικό ομηρίας

Η γερμανική αστυνομία τερμάτισε σήμερα το περιστατικό ομηρίας με έναν πατέρα που κράτησε την 4χρονη κόρη του σε αυτοκίνητο στην πίστα του αεροδρομίου του Αμβούργου για περίπου 18 ώρες και απέκλεισε όλη την κυκλοφορία, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια του αεροδρομίου.

«Η κατάσταση ομηρίας τελείωσε, ο άνδρας άφησε το αυτοκίνητο με την κόρη του και συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την αστυνομία», ανέφερε η τοπική αστυνομία στο X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι το παιδί «εμφανίζεται καλά στην υγεία του».

A man who kidnapped and held his daughter at Hamburg airport was allowed to say goodbye to his daughter before being detained. pic.twitter.com/jtHn5hBCBH