Λονδίνο: Ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο για να… χαθείς μέσα στον κόσμο του!

Τα αποκαλυπτήρια ενός ξεχωριστού χριστουγεννιάτικου δέντρου έγιναν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου St Pancras.

Pleased to report that the book themed Christmas tree at St Pancras is well worth the detour. You can even sit in the little booths and be read to 📚😊 pic.twitter.com/gNVeA5yPlv November 2, 2023

To δέντρο που κοσμεί φέτος τον σιδηροδρομικό σταθμό, είναι στην πραγματικότητα μία βιβλιοθήκη που αποτελείται από 270 ράφια και 3.800 βιβλία.

Η ιδέα αυτή προέκυψε από τη συνεργασία με το Hatchard, που υποστηρίζει ότι είναι το παλαιότερο βιβλιοπωλείο της πόλης.

the st pancras christmas tree this year being made out of books with little cubby holes at the bottom you can sit in to listen to excerpts of audiobooks?! incredible, no notes pic.twitter.com/FTT4Tyq34x — niamh (@xniamhamelia) November 2, 2023

Όποιος το επιθυμεί, μπορεί να καθίσει μέσα στο «χριστουγεννιάτικο δέντρο», να ακούσει audiobooks ή ακόμα και να σκαρφαλώσει ως την κορυφή του.

Comment: This pathetic excuse for a #ChristmasTree at St Pancras Station London, illustrates perfectly just how hated British values are in the UK, by the E.S.G loving UK institutions. This looks more like a pile of sh*t bricks rather than a traditional British tree. pic.twitter.com/sucNHuJaps — HIN News🇬🇧🇺🇸 (@HerdImmunity12) November 2, 2023

