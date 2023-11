Γάζα: Αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων – Σχεδόν 10.000 οι νεκροί, οι μισοί παιδιά

Τουλάχιστον 9.770 Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένων 4.008 παιδιών, έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, Άσραφ αλ Κούντρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 2.550 γυναίκες έχουν επίσης σκοτωθεί.

This orphaned, innocent girl says goodbye to her mother, father and little brother who were murdered by indiscriminate Israeli bombardment in Gaza.#GazaGenocide pic.twitter.com/RCitlatt6E — Quds News Network (@QudsNen) November 5, 2023

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς έκανε επίσης έκκληση στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ή στην Αίγυπτο να εγγυηθούν την ασφαλή απομάκρυνση των τραυματιών από τον θύλακα.

«Καλούμε την ICRC να εγγυηθεί μια ασφαλή διέλευση για τους τραυματίες, να τους συνοδεύσει και να εγγυηθεί την ασφαλή τους άφιξη στο πέρασμα της Ράφα μέχρι να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Αιγύπτου», είπε ο αλ Κούντρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι να επιτρέψει η Αίγυπτος σε αιγυπτιακά ασθενοφόρα να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας και να μεταφέρουν τους τραυματίες από τα νοσοκομεία του θύλακα σε αιγυπτιακά νοσοκομεία για να εγγυηθεί την ασφαλή έξοδό τους.

Al-Maghazi camp, where lsraeli warplanes committed three atrocities last night, killing 50 Palestinians. pic.twitter.com/EOYqxaCLwv — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 5, 2023

Οι απομακρύνσεις τραυματιών και ξένων υπηκόων από τη Ράφα ανεστάλησαν από χθες

Στο μεταξύ, οι απομακρύνσεις των τραυματιών από τη Γάζα και των κατόχων ξένων διαβατηρίων μέσω του περάσματος της Ράφα στην Αίγυπτο ανεστάλησαν από χθες, όπως είπαν στο Reuters δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας και μια νοσοκομειακή.

Μια από τις πηγές ασφαλείας καθώς και η νοσοκομειακή πηγή είπαν ότι οι απομακρύνσεις ανεστάλησαν έπειτα από τον ισραηλινό βομβαρδισμό την Παρασκευή ασθενοφόρου στη Γάζα που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά τραυματιών.

“Please get me out of here.”



Palestinian rescuers try to pull a little Palestinian girl stuck under the ruins of her bombed home in Gaza. pic.twitter.com/F4BmBPMkJH — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 5, 2023

Το πέρασμα της Ράφα βρίσκεται στο νότιο άκρο της Γάζας, στα σύνορα με τη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου και είναι το μοναδικό σημείο εξόδου από τη Γάζα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθούν να μπορούν να εισέρχονται στην περιοχή, είπαν δύο από τις πηγές.

Αντιπαλαιστινιακό παραλήρημα από ακροδεξιό υπουργό

Την ίδια ώρα, αποτροπιασμό και σωρεία αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Amihai Eliyahu, σύμφωνα με τις οποίες η ρίψη πυρηνικού όπλου στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί «μια επιλογή».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό ο ακροδεξιός υπουργός υποστήριξε πως «δεν υπάρχουν μη μαχητές στη Γάζα», χαρακτηρίζοντας «αποτυχία» την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα.

Όταν ρωτήθηκε δε μια πυρηνική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί επιλογή, αφού κατά την άποψή του όλοι είναι μαχητές, απάντησε: «Αυτός είναι ένας τρόπος».

Παρά το γεγονός ότι ο Amihai Eliyahu δεν συμμετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο και την κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Ισραήλ οι δηλώσεις του έκαναν αίσθηση. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, ακόμα και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον χαρακτήρισε «εκτός πραγματικότητας» και τον απέκλεισε επ’ αόριστον από όλες τις μελλοντικές κυβερνητικές συσκέψεις.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Yair Lapid, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «φρικιαστικό και τρελό σχόλιο από έναν ανεύθυνο υπουργό» και επισήμανε ότι «ο Νετανιάχου πρέπει να τον απολύσει σήμερα το πρωί κιόλας».

BREAKING: Israeli Opposition Leader Yair Lapid says the comment by Heritage Minister Amichai Eliyahu, regarding dropping a nuclear bomb on Gaza being a possibility, is a 'horrifying and insane remark by an irresponsible minister' and says 'Netanyahu must fire him this morning'. — The Spectator Index (@spectatorindex) November 5, 2023

Στο αντιπαλαιστινιακό του παραλήρημα, ο Eliyahu σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «η Γάζα δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης» και είπε πως οποιαδήποτε πιθανότητα σύστασης ενός κράτους με την παλαιστινιακή σημαία «δεν θα έπρεπε να έχει κανένα δικαίωμα σε αυτή τη Γη».

Ερωτηθείς για την τύχη των Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, ο ακροδεξιός Eliyahu είπε: «μπορούν να πάνε να ζήσουν στην Ιρλανδία ή στις ερήμους αν θέλουν. Τα τέρατα της Γάζας θα πρέπει να βρουν μια λύση μόνοι τους».

