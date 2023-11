Βίντεο – σοκ: Στη δημοσιότητα νέο ντοκουμέντο από τη σφαγή της Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα ακόμα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η φρίκη που έζησαν τα θύματα από την σφαγή της Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής SuperNova στις 7 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σε βίντεο του Ισραηλινού Στρατού, φαίνονται στρατιώτες που μόλις έφτασαν στην περιοχή και βρίσκουν διασκορπισμένες σορούς στο φεστιβάλ. Ο τρόπος που βρέθηκαν οι σοροί φανερώνει τις δραματικές στιγμές που βίωσαν τα θύματα στην προσπάθειά τους να κρυφτούν από τη μανία των ενόπλων της Χαμάς.

Το βίντεο (περιέχει σκληρές εικόνες) δημοσίευσε στο Twitter το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών:

Disturbing images ⚠️



Four weeks ago today, 200+ young Israelis were butchered by Hamas terrorists at the Nova music festival.



This is what the aftermath looked like through the eyes of an IDF soldier who came to rescue survivors.



Don’t look away.https://t.co/MG5BoqKWy9