ΟΗΕ: Ανησυχία για την έξαρση της ισλαμοφοβίας και του αντισημιτισμού

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την «έντονη αύξηση του μίσους» στον κόσμο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τουρκ εξέφρασε τη λύπη του για την αύξηση των κρουσμάτων αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας και άλλων ρητορικών μίσους.

«Ο αντίκτυπος αυτής της κρίσης (…) έχει επιπτώσεις παντού, καθιστώντας ταυτόχρονα απάνθρωπους τόσο τους Παλαιστίνιους όσο και τους Εβραίους. Βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στη ρητορική μίσους, τη βία και τις διακρίσεις, ένα βαθύτερο κοινωνικό ρήγμα και πόλωση, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης. Έχω ακούσει Εβραίους και Μουσουλμάνους να λένε ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς και αυτό με λυπεί», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο Τουρκ είπε ότι σε όλο τον κόσμο, «η ισλαμοφοβική και αντισημιτική παρενόχληση, οι επιθέσεις και η ρητορική μίσους έχουν αυξηθεί, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διαμαρτυριών που σχετίζονται με συγκρούσεις».

