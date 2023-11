Τουρκία: Δακρυγόνα και συγκρούσεις σε διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (Video)

Η τουρκική αστυνομία έκανε το μεσημέρι της Κυριακής χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων, όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Τη συγκέντρωση διοργάνωσε η ισλαμιστικού προσανατολισμού τουρκική ΜΚΟ «ΙΗΗ Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας». Την Παρασκευή, η συγκεκριμένη ΜΚΟ ξεκίνησε πορεία με αυτοκινητοπομπή από την Κωνσταντινούπολη, με προορισμό το Ιντζιρλίκ, στη νότια Τουρκία, με στόχο τον αποκλεισμό της βάσης. Σήμερα η αυτοκινητοπομπή διήνυσε το τελευταίο τμήμα της πορείας της, ενώ στο Ιντζιρλίκ κατέφθασαν και αυτοκίνητα με διαδηλωτές από την επαρχία Ούρφα της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

