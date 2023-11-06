Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η Γυναίκα Μέσα μου – Κυκλοφορεί στην Ελλάδα η αυτοβιογραφία της

Στις 13 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα η αυτοβιογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τίτλο: «Η Γυναίκα Μέσα μου».

Πρόκειται για μια γενναία και εντυπωσιακά συγκινητική αφήγηση για την ελευθερία, τη διασημότητα, τη μητρότητα, την επιβίωση, την εμπιστοσύνη και την ελπίδα.

Τον Ιούνιο του 2021, ολόκληρος ο κόσμος παρακολούθησε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να μιλάει δημόσια στο δικαστήριο. Ο αντίκτυπος της δημόσιας φωνής της —της αλήθειας της— ήταν αδιαμφισβήτητος και άλλαξε την πορεία της ζωής της και τη ζωή αναρίθμητων άλλων.

«Η Γυναίκα Μέσα μου» αποκαλύπτει για πρώτη φορά το απίστευτο ταξίδι της — και τη δύναμη που βρίσκεται βαθιά μέσα σε μια από μεγαλύτερες περφόρμερ στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Γραμμένη με αξιοπρόσεκτη ειλικρίνεια και χιούμορ, η ρηξικέλευθη αυτοβιογραφία της Σπίαρς φωτίζει την ακατάβλητη δύναμη της μουσικής και του έρωτα — και πόσο σημαντικό είναι να μπορεί μια γυναίκα να πει επιτέλους την ιστορία της, με τους δικούς της όρους.

Το βιβλίο έγινε best seller πριν ακόμη κυκλοφορήσει, ενώ από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του κατάφερε να σκαρφαλώσει στο #1 των ευπώλητων βιβλίων στις ΗΠΑ (NYT), αλλά και στο #1 των ευπώλητων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία (Spiegel), Βραζιλία, Γαλλία, Δανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Μεξικό κα.

Η αυτοβιογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς «Η Γυναίκα Μέσα μου», κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου 2023 από την AΘens Bookstore Publications αποκλειστικά σε σκληρόδετη πολυτελή έκδοση με κουβερτούρα. Την μετάφραση του βιβλίου έχουν κάνει η Χρύσσα Φραγκιαδάκη και ο Τάκης Δρεπανιώτης και την επιμέλεια η Όλια Αποστολοπούλου.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, είδωλο της ποπ, κάτοχος πολλών πλατινένιων δίσκων και βραβευμένη με Grammy, είναι από τις πιο επιτυχημένες και λατρεμένες περφόρμερ στην ιστορία της μουσικής, έχοντας πουλήσει παγκοσμίως περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Το περιοδικό Time την κατέταξε το 2021 στον κατάλογό του με τους Πιο Επιδραστικούς Ανθρώπους. Το άλμπουμ Blackout της Σπίαρς εντάχθηκε το 2012 στη Βιβλιοθήκη και τα Αρχεία του Rock & Roll Hall of Fame. Ζει στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.

H AΘens Bookstore Publications

H AΘens Bookstore Publications ιδρύθηκε το 2018 και μέσα σε ελάχιστο διάστημα διακρίθηκε για την ποιότητα και την επιτυχία των εκδόσεών της. Μεταξύ άλλων εξασφάλισε τα εκδοτικά δικαιώματα για την Ελλάδα και την Κύπρο των αυτοβιογραφιών του Barack Obama, της Michelle Οbama, του Μάθιου Πέρρι, της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, των βιογραφιών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, της δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκινσγμπεργκ, της δημοφιλούς σειράς του Netflix Stranger Things, της κοινής έκδοσης του Bruce Springsteen και Barack Obama, του κορυφαίου συγγραφέα αστυνομικών διηγημάτων Don Winslow καθώς και του βραβευμένου με Pulitzer έργου των δημοσιογράφων των NYT Megan Τwohey and Jodi Kantor She Said – Κάποια Μίλησε, που πυροδότησε το κίνημα #ΜΕΤΟΟ κ.α. Παράλληλα η AΘens Bookstore Publications.,

Η ΑΘens Bookstore Publications είναι μέλος του ΟΣΔΕΛ και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.