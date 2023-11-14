search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 11:35
14.11.2023 20:04

Χόκεϊ: Συνελήφθη ύποπτος για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο παίκτη από παγοπέδιλο

xokei-new

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο του παίκτη χόκεϊ επί πάγου Άνταμ Τζόνσον, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα όταν δέχτηκε χτύπημα από παγοπέδιλο στον λαιμό.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δεν ανακοίνωσε το όνομα του συλληφθέντος. Τα στοιχεία, ωστόσο, καθώς και η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο συλληφθείς είναι ο Ματ Πέτγκρεϊβ, δηλαδή ο αντίπαλος του Τζόνσον στη μοιραία φάση, που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο τραυματισμός του 29χρονου παίκτη των Nottingham Panthers Άνταμ Τζόνσον ήταν τόσο τρομακτικός που το παιχνίδι εναντίον της Sheffield Steelers στις 28 Οκτωβρίου, διακόπηκε και οι θεατές συντετριμμένοι έκλαιγαν με λυγμούς. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του Τζόνσον ήταν αποτέλεσμα θανατηφόρου τραυματισμού στον αυχένα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Ο παίκτης των Panthers σκοτώθηκε, όταν η λεπίδα του παγοπέδιλου του αντιπάλου του και παίκτη των Sheffield Steelers, Ματ Πέτγκρεϊβ, του έκοψε το λαιμό. Την περασμένη Κυριακή, περισσότεροι από 8.000 οπαδοί τήρησαν ενός λεπτού σιγή σε αγώνα, τιμώντας τη μνήμη του Τζόνσον.

