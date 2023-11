Διεθνής κατακραυγή για την αντισημιτική ανάρτηση του Έλον Μασκ

Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει ανάρτηση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) για τους Εβραίους.

Απαντώντας σε μια άλλη ανάρτηση, στην οποία χρήστης του X υποστήριζε ότι «οι Εβραίοι ενθαρρύνουν το μίσος εναντίον των λευκών», ο Έλον Μασκ έγραψε: «Είπες την ακριβή αλήθεια».

Elon Musk’s agreement with a user promoting elements of the Great Replacement theory isn’t the "truth."



It is the deadliest antisemitic conspiracy theory in modern U.S. history and motivated the Pittsburgh synagogue shooting.



To amplify it on @X is incredibly dangerous. pic.twitter.com/2u5nQdEdes