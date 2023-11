Βραζιλία: 23χρονη θαυμάστρια πέθανε σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Δυσάρεστα εξελίχθηκε η περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ στη Νότια Αμερική καθώς μία θαυμάστριά της πέθανε σε συναυλία της τραγουδίστριας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 23χρονη Άνα Κλάρα Μπενεβίντες άφησε την τελευταία της πνοή στη διάρκεια συναυλίας στην οποία παρευρίσκονταν 60.000 άνθρωποι.

Η κοπέλα υπέστη ανακοπή καρδιάς και εσπευσμένα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο χωρίς, ωστόσο, οι γιατροί να καταφέρουν να την κρατήσουν στη ζωή.

Μετά το τέλος της συναυλίας, η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε συντετριμμένη και έγραψε στα social media: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά πρέπει να σας πω ότι χάσαμε μια θαυμάστρια νωρίτερα απόψε. Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο συντετριμμένη είμαι από αυτό».

