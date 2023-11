Τηλεθέαση: Πρωτιά για το Mega και την Παρασκευή

Διαφορετική μοιρασιά σημειώθηκε την Παρασκευή στην πίτα τηλεθέασης των καναλιών, όμως το Mega διατήρησε στην κατοχή του το μεγαλύτερο κομμάτι και «έκλεισε» το πενθήμερο με πρωτιά.

Η κινητικότητα και ο επιμερισμός των τηλεθεατών την συγκεκριμένη ημέρα ήταν υπερ του ΑΝΤ1 ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Στο μεταξύ συγκριτικά με την Πέμπτη, στο φινάλε του πενθήμερου συνολικά τέσσερα κανάλια κατάφεραν να εμφανίσουν διψήφιο νούμερο στα μερίδια τους.

Μεγάλος χαμένος της ημέρας, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, o Alpha ο οποίος είδε τη δυναμική του να μεταβάλλεται σχεδόν κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, από τη μια ημέρα στην άλλη και αποτέλεσε πέμπτη επιλογή των τηλεθεατών, πίσω από τον Σκάι και το Star. Στα υπόψη ότι το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς δεν είχε στο πρόγραμμα της ημέρας επεισόδιο της σειράς «Σασμός», ως συνήθως τέτοια μέρα, και λόγω της απευθείας μετάδοσης του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδας- Νέας Ζηλανδίας οι σειρές «Ο παράδεισος των κυριών» και «Φόνοι στο καμπαναριό» δεν μεταδόθηκαν. Εν ολίγοις ανατράπηκε όλος ο σχεδιασμός στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης και έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του ημερήσιο μεριδίου του σταθμού.

Ο Σκάι κέρδισε πόντους και επειδή το βράδυ της Παρασκευής μετέδωσε βιντεοσκοπημένη την θεατρική παράσταση «Καλός κακός και διάσημος», ενώ το προηγούμενο βράδυ στο μεγαλύτερο μέρος του prime time είχε το ριάλιτι «I’m celebrity get me out of here». Κέρδισε έδαφος το Open και έχασε η ΕΡΤ1, κατά τα λοιπά.

