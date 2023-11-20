Xριστούγεννα: Από το πρωί στήνεται το δέντρο στο Σύνταγμα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την Δευτέρα, νωρίς το πρωί ξεκίνσε να στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, ύψους 17 μέτρων, για να θυμίσει στους κατοίκους της πρωτεύουσας αλλά και στους επισκέπτες, ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
Η βάση του δέντρου θα ζυγίζει 2,5 τόνους, ενώ πάνω στο έλατο θα τοποθετηθούν 24.000 λαμπάκια, χαμηλής κατανάλωσης σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Το δέντρο θα ζυγίζει συνολικά περίπου 5,5 τόνους.
Διαβάστε επίσης
Βραυρώνα: Αποβίβασαν 41 μετανάστες σε παραλία – 5.000 ευρώ η «ταρίφα»
Κόρινθος: «Καλό ταξίδι συνάδελφε Γιάννη» – Θρήνος για τους δυο νεαρούς που σκοτώθηκαν όταν το Ι.Χ. χτύπησε σε μπάρες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.