search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 20:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2023 07:06

Xριστούγεννα: Από το πρωί στήνεται το δέντρο στο Σύνταγμα (Video)

20.11.2023 07:06
christmas new

Την Δευτέρα, νωρίς το πρωί ξεκίνσε να στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, ύψους 17 μέτρων, για να θυμίσει στους κατοίκους της πρωτεύουσας αλλά και στους επισκέπτες, ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.

Η βάση του δέντρου θα ζυγίζει 2,5 τόνους, ενώ πάνω στο έλατο θα τοποθετηθούν 24.000 λαμπάκια, χαμηλής κατανάλωσης σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το δέντρο θα ζυγίζει συνολικά περίπου 5,5 τόνους.

Διαβάστε επίσης

Βραυρώνα: Αποβίβασαν 41 μετανάστες σε παραλία – 5.000 ευρώ η «ταρίφα»

Λασίθι: Σεισμός 2.9 Ρίχτερ

Κόρινθος: «Καλό ταξίδι συνάδελφε Γιάννη» – Θρήνος για τους δυο νεαρούς που σκοτώθηκαν όταν το Ι.Χ. χτύπησε σε μπάρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elvetia-cran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος – Έβγαζαν βίντεο τη φωτιά και χόρευαν, αντί να βγουν έξω

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Χατζηδάκη: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας

pao_osfp_0201_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με το ελληνικό «clasico» Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός «πέφτει η αυλαία» του πρώτου γύρου

kran-montana-1235
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά – Νέα στοιχεία από τις Αρχές για την τραγωδία

new-year-resolutions
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι μεγάλες αποφάσεις του 2026 και … η πραγματικότητα» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο του National Geographic

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 20:56
elvetia-cran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος – Έβγαζαν βίντεο τη φωτιά και χόρευαν, αντί να βγουν έξω

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Χατζηδάκη: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας

pao_osfp_0201_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με το ελληνικό «clasico» Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός «πέφτει η αυλαία» του πρώτου γύρου

1 / 3