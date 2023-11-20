Xριστούγεννα: Από το πρωί στήνεται το δέντρο στο Σύνταγμα (Video)

Την Δευτέρα, νωρίς το πρωί ξεκίνσε να στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, ύψους 17 μέτρων, για να θυμίσει στους κατοίκους της πρωτεύουσας αλλά και στους επισκέπτες, ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.

Η βάση του δέντρου θα ζυγίζει 2,5 τόνους, ενώ πάνω στο έλατο θα τοποθετηθούν 24.000 λαμπάκια, χαμηλής κατανάλωσης σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το δέντρο θα ζυγίζει συνολικά περίπου 5,5 τόνους.

