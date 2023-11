Ισραήλ: Ελεύθερη η 4χρονη Αμερικανίδα που είδε να σκοτώνουν τους γονείς της

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι μια 4χρονη Αμερικανίδα που είχε απαχθεί από τη Χαμάς είναι μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα.

«Είναι ελεύθερη και βρίσκεται πλέον στο Ισραήλ», είπε ο Μπάιντεν εκφράζοντας την ελπίδα να απελευθερωθούν και άλλοι Αμερικανοί σύντομα.

BREAKING:



The US citizen Abigail Edan was just returned to Israel.



Her parents were killed on Oct 7



She was in her father’s arms at the moment and crawled out from underneath his body before being taken by Hamas.



🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/NyOEDhZoFL