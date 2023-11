Τα «Φιλαράκια» αποτελούνται από συνολικά 236 επεισόδια τα οποία προβλήθηκαν στα 10 χρόνια που κράτησε η σειρά. To αγαπημένο επεισόδιο του Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) ήταν, κατά ειρωνεία της τύχης, ένα επεισόδιο όπου το χαρακτηριστικό λεκτικό χιούμορ δεν τόσο…τρανταχτό όσο η αντίδρασή του που έγινε περίπου σαν αυτοσχεδιασμός.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της 1ης σεζόν «The One with the Blackout», ο χαρακτήρας του Perry, Chandler Bing, εγκλωβίζεται σε έναν προθάλαμο ΑΤΜ με το μοντέλο της Victoria’s Secret, Jill Goodacre, κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος. «Το ενδιαφέρον με αυτό το επεισόδιο ήταν ότι δεν μίλησα πολύ, ήταν κυρίως voiceover», είχε δηλώσει ο Perry στο Entertainment Weekly το 2004, καθώς τα Φιλαράκια πλησίαζαν στο φινάλε τους. «Είχαμε προηχογραφήσει ό,τι έλεγα και έπρεπε να αντιδράσω». Δεν έβλαψε το γεγονός ότι ο παρτενέρ του Perry στη σκηνή ήταν η Goodacre, παραδέχτηκε στη συνέντευξη (η οποία αναδημοσιεύτηκε στο ειδικό τεύχος του PEOPLE για την 25η επέτειο της κωμικής σειράς του NBC το 2019).

«Ας το παραδεχτούμε: Η Jill Goodacre είναι καυτή, οπότε δεν ήταν και τόσο δύσκολο», είπε και πρόσθεσε: “[Θυμάμαι] ότι έφτυσα την τσίχλα μου και κόλλησε στον τοίχο. Ήταν επιλογή μου να μείνω παγωμένος από φόβο και αμηχανία. … Αυτό που ήταν σπουδαίο σε εκείνη τη βραδιά ήταν ότι μπόρεσα να παρακολουθήσω και τα άλλα τρία τέταρτα της παράστασης, που ήταν αυτοί οι πέντε σπουδαίοι ηθοποιοί που έκαναν συνολικά μια δουλειά που ήταν καταπληκτική. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα, “Θεέ μου, αυτό πραγματικά κολλάει”».

Ο Perry κέρδισε ένα βραβείο Emmy για τον ρόλο του στα Φιλαράκια το 2002 και η σειρά έγινε ανεξίτηλο μέρος της κληρονομιάς του ως ηθοποιός. Επανενώθηκε με τους συμπρωταγωνιστές του Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer το 2021 για ένα ειδικό αφιέρωμα του HBO Max, αν και οι συμπρωταγωνιστές πέρασαν ποιοτικό χρόνο μαζί εκτός οθόνης όλα αυτά τα χρόνια, εμφανιζόμενοι συχνά ο ένας σε πρεμιέρες και δείπνα γενεθλίων του άλλου.

Ο 54χρονος Perry βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην περιοχή του Λος Άντζελες στις 28 Οκτωβρίου και κηδεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου στο Forest Lawn Memorial Park στο Λος Άντζελες. Και οι πέντε συμπρωταγωνιστές του στα Φιλαράκια ήταν παρόντες στην τελετή.

Νωρίτερα εκείνη την εβδομάδα, έκαναν κοινή δήλωση στο PEOPLE αναφορικά με την απώλεια του Πέρι. «Είμαστε όλοι τόσο απόλυτα συντετριμμένοι από την απώλεια του Μάθιου. Ήμασταν κάτι περισσότερο από απλοί συνάδελφοι στο καστ. Είμαστε μια οικογένεια», ανέφεραν. «Υπάρχουν τόσα πολλά να πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή θα πάρουμε ένα λεπτό για να θρηνήσουμε και να επεξεργαστούμε αυτή την ασύλληπτη απώλεια». Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Με τον καιρό θα πούμε περισσότερα, όπως και όταν θα είμαστε σε θέση. Προς το παρόν, οι σκέψεις μας και η αγάπη μας είναι με την οικογένεια του Matty, τους φίλους του και όλους όσους τον αγαπούσαν σε όλο τον κόσμο».

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι συμπρωταγωνιστές του Perry απέτισαν επίσης ξεχωριστά φόρο τιμής στον ηθοποιό στο Instagram, τονίζοντας το τεράστιο ταλέντο και την καλοσύνη του. «Το να πρέπει να αποχαιρετήσω τον Matty μας προκάλεσε ένα κύμα συναισθημάτων που δεν έχω ξαναζήσει», έγραψε η Aniston στις 15 Νοεμβρίου, προσθέτοντας: «Matty σε αγαπώ τόσο πολύ και ξέρω ότι τώρα είσαι εντελώς γαλήνιος και χωρίς πόνο. Σου μιλάω καθημερινά… μερικές φορές σχεδόν σε ακούω να λες “θα μπορούσες να ΕΙΣΑΙ πιο τρελή;”».

Ο γλυκόπικρος αποχαιρετισμός του LeBlanc ήταν ταυτόχρονα σοβαρός και διανθισμένος με χιούμορ. «Ήταν τιμή μου να μοιραστώ τη σκηνή μαζί σου και να σε αποκαλώ φίλο μου», έγραψε στις 14 Νοεμβρίου. «Θα χαμογελάω πάντα όταν σε σκέφτομαι και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Άνοιξε τα φτερά σου και πέταξε αδελφέ μου είσαι επιτέλους ελεύθερος. Με πολλή αγάπη. Και υποθέτω ότι θα κρατήσεις τα 20 δολάρια που μου χρωστάς».

