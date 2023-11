Τζένιφερ Λόπεζ: Νέο σινγκλ, άλμπουμ και ταινία που γράφτηκε από κοινού με τον Μπεν Άφλεκ – Δείτε το τρέιλερ

Η Τζένιφερ Λόπεζ λέει την ιστορία της με τους όρους της, αυτή τη φορά.

Η 54χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο νέο της άλμπουμ, This Is Me… Now, μαζί με το βασικό του σινγκλ και μια ταινία που έγραψε μαζί με τον σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

Η Λόπεζ έδωσε στη δημοσιότητα το trailer για το ολοκληρωμένο έργο της τη Δευτέρα. Στο σύντομο απόσπασμα, η τραγουδίστρια κάθεται μπροστά σε μια φωτιά ενώ πέφτει βροχή. Πετά ένα γράμμα στη φωτιά καθώς λέει, «Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, όταν κάποιος με ρώτησε τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, η απάντησή μου ήταν πάντα… ερωτευμένη».

Η χειρόγραφη επιστολή έχει ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου 2002 και φαίνεται να είναι από τον Άφλεκ στις πρώτες μέρες της σχέσης του ζευγαριού.

«Η ζωή είναι σκληρή, αλλά είσαι γλυκιά», γράφει το σημείωμα. «Ευχαριστώ για το δώρο. Ελπίζω να σου αρέσουν τα λουλούδια. Μου είπες ότι δεν χορτάσεις ποτέ. Σε πιστεύω». Είναι υπογεγραμμένο με ένα απλό «Β».

Το This Is Me… Now, το άλμπουμ και η ταινία θα κυκλοφορήσουν στις 16 Φεβρουαρίου 2024. Η Λόπεζ ανακοίνωσε επίσης ότι το βασικό της single, “Can’t Get Enough”, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, το This Is Me… Now: The Film προσφέρει «την αλήθεια» πίσω από τους τίτλους γύρω από την προσωπική ζωή της Λόπεζ, μέσα από το δημιουργικό όραμα της σταρ. Η σκηνοθεσία είναι του Dave Meyers και συνυπογράφουν οι Λόπεζ, Ματ Γουάλτον και Άφλεκ, και θα προβληθεί στο Prime Video.

«Σε αντίθεση με οτιδήποτε έχετε δει ποτέ από την Τζένιφερ Λόπεζ, το This Is Me…Now: The Film είναι μια αφηγηματική, οικεία, στοχαστική, σέξι, αστεία, φανταστική και άκρως μουσική οπτική που επαναπροσδιορίζει τη δημόσια ερωτική της ζωή».

Η Λόπεζ προηγουμένως προανήγγειλε την επερχόμενη κυκλοφορία με ένα ειδικό μήνυμα για τους θαυμαστές της.

«Αυτή η μουσική εμπειρία είναι μια εκδήλωση ενός ταξιδιού ζωής στην αναζήτηση της αλήθειας για την αγάπη», μοιράστηκε στο Instagram το Σαββατοκύριακο.

To This Is Me… Now σηματοδοτεί το ένατο άλμπουμ της Λόπεζ και το πρώτο της εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

«Αυτό το άλμπουμ είναι το πιο ειλικρινές πράγμα που έχω κάνει, το αποκορύφωμα του ποια είμαι ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης», είχε πει στη Vogue. «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ξέρουν πράγματα για το τι μου συνέβη στην πορεία – αλλά πραγματικά δεν έχουν ιδέα, και πολλές φορές κάνουν τόσο πολύ λάθος. Υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου που έκρυβε κάτι από όλους».

