Η απώλεια της συζύγου του, Κέλι Πρέστον, αλλά και της καλής του φίλης Κίρστι Άλεϊ από καρκίνο, έκαναν τον Τζον Τραβόλτα να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Τα δυο αυτά μεγάλα «χτυπήματα» της μοίρας φέρεται, μάλιστα, να τον απομάκρυναν από την Εκκλησία της Σαηεντολογίας. Οι φήμες τον τελευταίο καιρό είναι έντονες και απ’ότι φαίνεται, κάποιες σημαντικές ενδείξεις συνηγορούν προς αυτή την κατεύθηνση.

Για παράδειγμα, ο Τραβόλτα απουσίαζε από ένα λαμπερό γκαλά το οποίο διοργάνωσε πρόσφατα ο Τομ Κρουζ και από το οποίο -υπό φυσιολογικές συνθήκες- ο ηθοποιός δεν θα απουσίαζε.

«Ο Τομ Κρουζ έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο με ελικόπτερο, αλλά ο Τζον επέλεξε να μην έρθει, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους σαστισμένους», αναφέρει μια πηγή στο National Enquirer, μέσω του Radar Online.

Το σημαντικό γεγονός της Σαηεντολογίας ήταν κάτι στο οποίο ο Τραβόλτα κανονικά θα είχε παρουσία, οπότε οι «ψίθυροι» περί πιθανής εξόδου από τη θρησκευτική οργάνωση γίνονται όλο και πιο δυνατοί, αναφέρει το sheknows.

