Τρεις πολίτες νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/11) από δύο Παλαιστίνιους εναντίον ανθρώπων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ,

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν «δύο κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», δύο αδέλφια ηλικίας περίπου 30 ετών που συνδέονται με τη Χαμάς και οι οποίοι είχαν στο παρελθόν φυλακιστεί στο Ισραήλ. Οι δύο δράστες «σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτες που ήταν εκτός υπηρεσίας και έναν πολίτη, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters δείχνουν την επίθεση. Στο βίντεο φαίνεται ένα λευκό αυτοκίνητο να σταματά δίπλα σε μια στάση λεωφορείου όπου περιμένουν πολλοί πολίτες.

Δύο άνδρες βγαίνουν από το όχημα με τραβηγμένα τα όπλα και τρέχουν προς το πλήθος, ενώ οι άνθρωποι στη στάση αρχίζουν να σκορπίζονται. Λίγο αργότερα οι δράστες πέφτουν νεκροί.

BREAKING:



Terrorist attack in Jerusalem.



2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.



5 in critical condition.



The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ