Τα κορίτσια του Λος Άντζελες, πηγή έμπνευσης για το show Balenciaga (Photos)

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Eva Longoria, Nicole Kidman και Cardi B βρέθηκαν στο φθινοπωρινό σόου 2024 του Balenciaga για να απολαύσουν τις τελευταίες δημιουργίες του Demna Gvasalia.

Οι διάσημες σταρ εμφανίστηκαν με κομμάτια που έφεραν την υπογραφή του σχεδιαστή.

Πηγή έμπνευσης για τον οίκο μόδας ήταν τα κορίτσια του Λος Άντζελες ενώ το show πραγματοποιήθηκε στη λεωφόρο South Windsor Boulevard με φόντο το Χόλιγουντ.

50+ celebs watched Cardi B make her runway debut at the Balenciaga fashion show today in Los Angeles



