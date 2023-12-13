search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 11:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2023 10:14

Η Μάργκο Ρόμπι θα υποδυθεί τη… μητέρα του Τζορτζ Κλούνεϊ!

13.12.2023 10:14
clooney_robbie

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πιστεύει ότι η ολοκλήρωση του casting για τη νέα ταινία «Η συμμορία των έντεκα» (Ocean’s Eleven) είναι στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Αφού είπε ότι η Μάργκο Ρόμπι και ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα υποδυθούν τους γονείς του Ντάνι Όσιαν (ο χαρακτήρας του Κλούνεϊ) στην ταινία, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Ναι! Η Μάργκο Ρόμπι είναι η μητέρα μου! Πάντα το ήθελα αυτό. Και ο Ράιαν Γκόσλινγκ είναι ο πατέρας μου. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι λογικό. Στα αλήθεια».

Στην παραγωγή της ταινίας θα συμμετάσχει ο Τζόσι ΜακΝαμάρα, που ήταν παραγωγός και στην ταινία «Μπάρμπι» με πρωταγωνιστές την Ρόμπι και τον Γκόσλινγκ.

«Είναι υπέροχοι οι δυο τους», είπε ο ΜακΝαμάρα και πρόσθεσε: «Όσα περισσότερα έργα κάνουν οι δυο τους τόσο καλύτερα».

Σε ό,τι αφορά το prequel του Ocean, σύμφωνα με το People θα είναι «μια πρωτότυπη ταινία του Ocean που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1960».

Στην αρχική ταινία ο Κλούνεϊ πρωταγωνίστησε ως πρώην απατεώνας Ντάνι Όσιαν, ο οποίος συνεργάστηκε με τον φίλο του Ράστι Ράιαν (Μπραντ Πιτ) για να κάνει μια ληστεία και να στρατολογήσει μια ομάδα ειδικών εγκληματιών που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να το καταφέρουν.

Διαβάστε επίσης:

Ελεωνόρα Μελέτη: Το τσιφτετέλι στην εκπομπή της που «γκρέμισε» το πλατό (Video)

Σπύρος Μπιμπίλας: Αν είσαι Αριστερός δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς την πατρίδα σου όπως κάποιοι άλλοι (Video)

Maxim’s: Το διάσημο εστιατόριο ξαναφέρνει την «Belle Epoque» στο Παρίσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
A241118_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το φθηνότερο SUV της Audi στην Ελλάδα – Οι τιμές

zelensky new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι απαντά στην πρόσκληση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα: «Έλα εσύ στο Κίεβο αν τολμάς»

nesbo_netflix_2
MEDIA

Netflix: Έρχεται σειρά με τις ιστορίες του Τζο Νέσμπο και τον ήρωα του Χάρι Χόλε τον Μάρτιο

kontos_lazaridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κοντός «γκρεμίζει» το αφήγημα περί διαχρονικής διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

trump-kim
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ατάκα Τραμπ: «Θέλω να με βλέπουν σαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν, να μιλάω και να σηκώνονται όρθιοι» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 11:25
A241118_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το φθηνότερο SUV της Audi στην Ελλάδα – Οι τιμές

zelensky new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι απαντά στην πρόσκληση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα: «Έλα εσύ στο Κίεβο αν τολμάς»

nesbo_netflix_2
MEDIA

Netflix: Έρχεται σειρά με τις ιστορίες του Τζο Νέσμπο και τον ήρωα του Χάρι Χόλε τον Μάρτιο

1 / 3