Η Μάργκο Ρόμπι θα υποδυθεί τη… μητέρα του Τζορτζ Κλούνεϊ!

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πιστεύει ότι η ολοκλήρωση του casting για τη νέα ταινία «Η συμμορία των έντεκα» (Ocean’s Eleven) είναι στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Αφού είπε ότι η Μάργκο Ρόμπι και ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα υποδυθούν τους γονείς του Ντάνι Όσιαν (ο χαρακτήρας του Κλούνεϊ) στην ταινία, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Ναι! Η Μάργκο Ρόμπι είναι η μητέρα μου! Πάντα το ήθελα αυτό. Και ο Ράιαν Γκόσλινγκ είναι ο πατέρας μου. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι λογικό. Στα αλήθεια».

Στην παραγωγή της ταινίας θα συμμετάσχει ο Τζόσι ΜακΝαμάρα, που ήταν παραγωγός και στην ταινία «Μπάρμπι» με πρωταγωνιστές την Ρόμπι και τον Γκόσλινγκ.

«Είναι υπέροχοι οι δυο τους», είπε ο ΜακΝαμάρα και πρόσθεσε: «Όσα περισσότερα έργα κάνουν οι δυο τους τόσο καλύτερα».

Σε ό,τι αφορά το prequel του Ocean, σύμφωνα με το People θα είναι «μια πρωτότυπη ταινία του Ocean που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1960».

Στην αρχική ταινία ο Κλούνεϊ πρωταγωνίστησε ως πρώην απατεώνας Ντάνι Όσιαν, ο οποίος συνεργάστηκε με τον φίλο του Ράστι Ράιαν (Μπραντ Πιτ) για να κάνει μια ληστεία και να στρατολογήσει μια ομάδα ειδικών εγκληματιών που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να το καταφέρουν.

