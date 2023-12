Δύσκολες φαίνεται πως ήταν οι τελευταίες ημέρες της ζωής του Μάθιου Πέρι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Η έκθεση, την οποία εξασφάλισε η Page Six, αναφέρει πως ο ηθοποιός τα τελευταία του 24ωρα κατανάλωνε κεταμίνη, ένα άλλο φάρμακο που μοιάζει με οπιοειδή βουπρενορφίνη, αντιδιαβητικά φάρμακα και γλειφιτζούρια νικοτίνης.

Τα τελευταία τα χρησιμοποιούσε, καθώς πριν πεθάνει, προσπαθούσε να κόψει το κάπνισμα. Βέβαια, ο βοηθός του εξηγεί πως δεν τα κατάφερε ποτέ, αφού κάπνιζε περίπου δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα.

Η έκθεση αναφέρει επίσης: «Στην κρεβατοκάμαρα του βοηθού του, υπήρχαν πολλά ανοιχτά, άδεια, μισογεμισμένα μπουκάλια φαρμάκων που συνταγογραφήθηκαν στον αποθανόντα, καθώς και φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, βιταμίνες, πεπτικά βοηθήματα και πιάτα γεμάτα με διάφορα χάπια, δισκία, κάψουλες, καραμέλες και μέντες για την ανάσα».

