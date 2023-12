Ο θάνατος του ηθοποιού Μάθιου Πέρι ήταν ατύχημα που προκλήθηκε από τις «οξείες επιδράσεις της κεταμίνης», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες.

«Το Τμήμα Ιατροδικαστών (DME) της κομητείας του Λος Άντζελες προσδιόρισε ως αιτία θανάτου του 54χρονου ηθοποιού Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης», ανακοίνωσε το γραφείο του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες.

Επιπλέον, ο πνιγμός αναφέρθηκε ως παράγοντας που συνέβαλε στο θάνατό του.

«Στους παράγοντες που συνέβαλαν στο θάνατο του Πέρι περιλαμβάνονται ο πνιγμός, η στεφανιαία νόσος και οι επιδράσεις της βουπρενορφίνης (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαταραχής χρήσης οπιοειδών). Ο τρόπος θανάτου είναι ατύχημα», αναφέρεται.

Υπενθυμιζεται ότι ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 4.17 μ.μ. στις 28 Οκτωβρίου. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον κόσμο της σόουμπιζ.

Matthew Perry Cause of Death: "Acute Effects of Ketamine"



More: https://t.co/ez3Sx8Lde9 pic.twitter.com/hNSWjRKfjp