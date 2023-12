Χώρισαν η Μαράια Κάρεϊ και ο Μπράιαν Τανάκα (Photo)

Τις μέρες της αγάπης βρήκαν η Μαράια Κάρεϊ και ο Μπράιαν Τανάκα για να γνωστοποιήσουν ότι –ύστερα από μήνες σχετικής φημολογίας- χωρίζουν!

Οι φήμες για το τέλος της σχέσης τους κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό, αλλά εντάθηκαν λόγω της απουσίας του Τανάκα από σημαντικά γεγονότα, στα οποία έλαμψε η Μαράια Κάρεϊ, όπως η εκδήλωση για τα Billboard Music Awards, τον περασμένο μήνα.

Οι πιο υποψιασμένοι είχαν παρατηρήσει επίσης ότι εδώ και καιρό το ζευγάρι δεν ανέβαζε στα social φωτογραφίες από κοινές εμφανίσεις.

Η 54χρονη Μαράια Κάρεϊ και ο 40χρονος Μπράιαν Τανάκα ήταν μαζί επτά χρόνια και ο λόγος που αποφάσισαν να πάρουν διαφορετικούς δρόμους είναι επειδή ο πρώην χορευτής ήθελε να αποκτήσει οικογένεια και παιδιά, όπως λέει πηγή την οποία επικαλείται η Page Six. «Αυτός θέλει οικογένεια. Εκείνη δεν έχει καμία σχέση με τέτοια σχέδια», είπε η πηγή της Page Six.

Η Μαράια έχει ήδη δύο παιδιά, δίδυμα, από τον πρώην σύζυγό της, Νικ Κάνον. Μ΄ άλλα λόγια, έκλεισε ως μητέρα. Ενώ ο Μπράιαν δεν έχει παιδιά και θέλει να γίνει πατέρας…

Η Μαράια Κάρεϊ έκανε τον Σεπτέμβριο διακοπές στο Άσπεν του Κολοράντο μόνη της και οι φήμες φούντωσαν. Τον Νοέμβριο παρακολούθησε την εκδήλωση για τα Billboard Music Awards, έχοντας δίπλα της τα παιδιά της. «Οικογενειακή υπόθεση για την Μαράια Κάρεϊ τα βραβεία», έγραψε η διοργανώτρια εταιρία της απονομής των βραβείων, ανεβάζοντας στα social μία φωτογραφία της σούπερ σταρ με τα παιδιά της!

Οι φίλοι της ενθουσιάστηκαν από την εμφάνισή της, σχολιάζοντας ότι «δείχνει και ακούγεται σπουδαία». Ο Μπράιαν ήταν ήδη μακριά. Ακολούθησε μία ηχηρή απουσία του Μπράιαν από συναυλία στο Λος Άντζελες, όπου η Μαράια φωτογραφήθηκε με την Κλόε και την Κιμ Καρντάσιαν.

Ο πρώτος γάμος της Μαράια, με τον μουσικό παραγωγό Τόμι Μότολα διήρκεσε από το 1993 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας εκείνης, όταν η σούπερ σταρ άρχισε να βγαίνει με διάφορους διάσημους, όπως ο τραγουδιστής Λουίς Μιγκέλ, πριν συναντήσει τον Νικ Κάνον, στις αρχές του 2000. Αργότερα παντρεύτηκαν με έμειναν μαζί μέχρι το 2014. Η σταρ της ποπ άρχισε τότε να βγαίνει με τον δισεκατομμυριούχο Τζέιμς Πάκερ, με τον οποίον αρραβωνιάστηκε τον Ιανουάριο 2016. Η σχέση αυτή δεν κράτησε ούτε ένα χρόνο και ανακοίνωσαν ότι παίρνουν χωριστούς δρόμους. Την ίδια χρονιά άρχισε το ειδύλλιο με τον Μπράιαν, που έφτασε ως σήμερα, με αρκετά σκαμπανεβάσματα, μέχρι τον χωρισμό.

Inside Mariah Carey and Bryan Tanaka's split: All the signs that the megastar singer and back-up dancer's relationship was DOOMED https://t.co/cqePoSCJDT