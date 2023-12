Οι Μπακς έχασαν από τους Νικς και το σερί των επτά συνεχόμενων νικών έλαβε τέλος, παρά 32 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό ώστε να χαλάσει την γιορτινή διάθεση του Greek Freak.

Μετά το τέλος του ματς, ο Έλληνας σταρ έκανε μια ανάρτηση και έδωσε τις δικές του ευχές για τα Χριστούγεννα και για τις γιορτές.

«Καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι όλοι να μπορέσουν να περάσουν χρόνο με τους αγαπημένους τους τις γιορτές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Merry Christmas! I hope everyone gets to spend some time with their loved ones this holiday season. 🎄🎅🏾 pic.twitter.com/DDJhLT6SIV