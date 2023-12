Στους δρόμους του Μπουένος Άιρες βρέθηκαν την Τετάρτη (27/12) χιλιάδες πολίτες για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική λιτότητας που ανακοίνωσε ο νέος πρόεδρος της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, μπροστά από το εθνικό δικαστήριο, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις «παράνομες», όπως τις χαρακτηρίζουν, μεταρρυθμίσεις που έχουν προαναγγελθεί.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 5.000 θέσεις εργασίας στο δημόσιο, αρνούμενος να ανανεώσει τις συμβάσεις των εργαζομένων.

«Ο στόχος είναι να βαδίσουμε στον δρόμο για την ανοικοδόμηση της χώρας μας, να επιστρέψουμε την ελευθερία και την αυτονομία στα άτομα και να αρχίσουμε να μεταμορφώνουμε τον τεράστιο όγκο των κανονισμών που εμπόδισαν την οικονομική ανάπτυξη», τόνισε ο Μιλέι.

«Δεν έχουμε εναλλακτικές και δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε περιθώριο για στείρες συζητήσεις. Η χώρα μας απαιτεί άμεση δράση. Η πολιτική τάξη άφησε τη χώρα στο χείλος της μεγαλύτερης κρίσης στην ιστορία», είπε μιλώντας σε χιλιάδες υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες, μετά την εκλογή του.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 10 Δεκεμβρίου, ο Μιλέι έχει εκπληρώσει πολλές προεκλογικές υποσχέσεις, για να αναθεωρήσει ριζικά την ιστορικά σοσιαλιστική ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αργεντινής.

Όμως η δραστική αναμόρφωση της οικονομίας της χώρας από τον Μιλέι, δεν αναμένεται να είναι μια ομαλή λειτουργία. Ο ίδιος ο πρόεδρος το έχει χαρακτηρίσει ως οικονομική «θεραπεία σοκ» που θα επηρεάσει αρνητικά χιλιάδες πολίτες.

