Love Actually: Δέκα πράγματα που δεν ήξερες για την αγαπημένη ρομαντική κομεντί (videos)

Ανήκει στις κλασικές ταινίες πλέον που βλέπουμε τα Χριστούγεννα! Αν και δεν προοριζόταν για χριστουγεννιάτικη ταινία έχει γίνει το απόλυτο sensation για τις γιορτές οι ιστορίες όλων αυτών των διαφορετικών ανθρώπων συνδέονται στο τέλος με ένας υπέροχο και περίτεχνο τρόπο που ζεσταίνει τις καρδιές μας κάθε χρόνο.

Με αφορμή λοιπόν το καθιερωμένο πλέον «ραντεβού» με το Love Actually, αποκαλύπτουμε 10 πράγματα που δεν ξέραμε για την αγαπημένη μας χριστουγεννιάτικη ταινία.

1. O Billy Bob Thornton φοβόταν ορισμένες από τις σκηνές: Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ φοβάται τα έπιπλα αντίκες. Συχνά ο Hugh Grant τον πείραζε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων κρατώντας αντίκες στο χέρι του προτού ξεκινήσουν το γύρισμα.

Είχε τρομοκρατηθεί μάλιστα και από έναν πίνακα που απεικόνιζε τον Benjamin Disraeli. Για κακή του τύχη, υπήρχε στις σκάλες όπου επρόκειτο να κάνουν το γύρισμα. «Έπρεπε να τον βοηθήσουμε να περάσει από δίπλα του», αποκάλυψε ο σκηνοθέτης.

2. Η λίμνη όπου βούτηξαν η Aurelia και ο Jamie είχε βάθος μόλις 45 εκατοστά: Τα νερά ήταν τόσο ρηχά που οι ηθοποιοί έπρεπε να γονατίσουν για να δίνεται η εντύπωση ότι είναι πιο βαθιά.

3. Το Love Actually επρόκειτο να είναι 2 ξεχωριστές ταινίες: Ο σκηνοθέτης Richard Curtis αποκάλυψε πως αρχικά εργαζόταν πάνω σε 2 ταινίες. Μία για τον χαρακτήρα του Hugh Grant και η άλλη για τον χαρακτήρα του Colin Firth.

4. Πρόσθεσαν κιλά στην Emma Thompson: Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν τόσο λεπτή που έπρεπε να της προσθέσουν μέσω των ρούχων κάποια κιλά για να δίνει περισσότερο την εικόνα της μαμάς.

5. Ο διάλογος ανάμεσα στον Colin και τις Αμερικανίδες ήταν αυτοσχέδιος: «Ήταν απλώς πολύ διασκεδαστικό και είχαμε τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσουμε και να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα χωρίς να είναι απολύτως βασισμένο στο σενάριο», ανέφερε η Elisha Cuthbert.

6. H Claudia Schiffer δεν ήταν στο αρχικό πλάνο για την ταινία: Το αρχικό σενάριο έκανε λόγο για έναν χαρακτήρα που θα έμοιαζε στην Claudia Schiffer. Επειδή ο σκηνοθέτης δεν κατάφερε να βρει μια ηθοποιό που να της μοιάζει, προσέγγισε την Claudia Schiffer.

7. O Liam Neeson είναι εθισμένος με τις οδοντογλυφίδες: Από τότε που ο Ιρλανδός ηθοποιός έκοψε το κάπνισμα, πριν από περίπου 20 χρόνια, ανέπτυξε έναν ιδιαίτερο «δεσμό» με τις οδοντογλυφίδες. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, σε αρκετές σκηνές της ταινίας κρατούσε μία.

8. Ο ηθοποιός που έπαιξε τον Σαμ παίζει ακόμα έναν 13χρονο: Παραμένει έφηβος ο Thomas Sangster που στο Game Of Thrones υποδύεται τον 13χρονο Jojen Reed.

9. Η επανεκτέλεση του All I Want for Christmas ήταν πολύ καλή: Η Olivia Olson έκανε τόσο καλή δουλειά που ο σκηνοθέτης ανησύχησε ότι το κοινό δεν θα πίστευε πραγματικά πως είναι εκείνη που τραγουδά.

10. Οι σκηνές του αεροδρομίου στην αρχή και το τέλος της ταινίας είναι πραγματικές: Είχαν τοποθετηθεί κάμερες στο αεροδρόμιο του Heathrow για μια εβδομάδα και κατέγραφαν ανθρώπους που υποδέχονταν ή αποχαιρετούσαν τους δικούς τους (το υλικό χρησιμοποιήθηκε αφού έπαιρναν τη συγκατάθεσή τους).

Διαβάστε επίσης:

Απειλές Ισραήλ κατά Χεζμπολάχ: «Να είμαστε έτοιμοι για επίθεση στον Λίβανο», λέει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας

Λωρίδα της Γάζας: Ο Μακρόν ζητεί εκ νέου «διαρκή κατάπαυση του πυρός»

Γάζα: Συνεχείς φονικοί βομβαρδισμοί από τον ισραηλινό στρατό – «Ανοιχτή» σε νέα ανακωχή η Χαμάς (videos)