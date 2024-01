Ιαπωνία: Στις φλόγες αεροσκάφος της Japan Airlines στο αεροδρόμιο του Τόκιο – Διασώθηκαν οι 367 επιβάτες (video)

Στις φλόγες τυλίχθηκε αεροσκάφος της Japan Airlines κατά την προσγείωσή του στο διάδρομο του αεροδρομίου Χανέντα του Τόκιο το βράδυ της Τρίτης τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το Skynews που επικαλείται τις ιαπωνικές αρχές, όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάαφους, 367 επιβάτες και πλήρωμα, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

BREAKING: All of the 379 passengers and crew on board the Japan Airlines aircraft have been evacuated.



Read more: https://t.co/pD8KRVSJVe



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/LrCpLIJFv4 — Sky News (@SkyNews) January 2, 2024

Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο.

⚡️Plane caught fire in Japan. Im hearing reports that 400 people were evacuated from the scene. pic.twitter.com/jABpQRPp4w January 2, 2024

Το NHK, επικαλούμενο τις αρχές, ανέφερε ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής μετά την προσγείωσή του στη Haneda. Στο αεροσκάφος υπήρχαν 367 επιβάτες οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ιαπωνικού καναλιού που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά.

Breaking: A Japan Airlines plane caught fire on the runway at Haneda Airport in Tokyo. pic.twitter.com/zoIVQu63Fh January 2, 2024

BREAKING: Plane on fire on Tokyo International Airport's runway in Japan pic.twitter.com/qicUUczyip — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

