Το «New Year’s Day» των U2, είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1983 και θεωρείται συχνά ένα από τα πρώτα πολιτικοποιημένα τραγούδια του συγκροτήματος. Το τραγούδι αυτό θεωρήθηκε αρχικά ερωτικό κομμάτι αλλά αργότερα ο ίδιος ο Bono δήλωσε στο Rolling Stone ότι αναφέρονται στον ηγέτη του πολωνικού κινήματος Αλληλεγγύης, Λεχ Βαλέσα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στίχοι του τραγουδιού ήταν εμπνευσμένοι από το πολωνικό κίνημα της Αλληλεγγύης, ένα συνδικαλιστικό και κοινωνικό κίνημα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάρρευση του κομμουνισμού στην Πολωνία. Ο Bono, ο τραγουδιστής των U2, έγραψε το τραγούδι κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πολιτικής αναταραχής και στρατιωτικού νόμου στην Πολωνία, σύμφωνα με το irishcentral.com.

Ο στίχος “Under a blood-red sky, a crowd has gathered in black and white” είναι μια ζωντανή αναφορά στην πολιτική αναταραχή και την αλληλεγγύη του λαού, ενώ η αναφορά στην “Πρωτοχρονιά” συμβολίζει μια νέα αρχή και την ελπίδα για θετική αλλαγή. Το «New Year’s Day» έγινε ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια των U2 και σηματοδότησε την αυξανόμενη ενασχόληση του συγκροτήματος με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα μέσω της μουσικής τους.

Το «New Year’s Day» κατέκτησε τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, φτάνοντας στο νούμερο 10, και ήταν το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος που συμπεριλήφθηκε στο Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το περιοδικό Rolling Stone το συμπεριέλαβε επίσης μεταξύ των «500 καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών».

Τι είχε δηλώσει ο ίδιος ο Bono για το τραγούδι

Οι στίχοι, στην πραγματικότητα, αναφέρονται στον διωκόμενο ηγέτη του πολωνικού κινήματος Αλληλεγγύης, Λεχ Βαλέσα. Κατά σύμπτωση, μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού η κομμουνιστική κυβέρνηση της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τον στρατιωτικό νόμο. Το 1980 το κίνημα της Αλληλεγγύης στην Πολωνία, υπό την ηγεσία του μελλοντικού νικητή του Νόμπελ Ειρήνης και προέδρου Λεχ Βαλέσα, αμφισβήτησε την καταπιεστική εξουσία της πολωνικής κυβέρνησης. Τον Δεκέμβριο του 1981, το κίνημα της Αλληλεγγύης τέθηκε εκτός νόμου και ο Βαλέσα, μαζί με τους άλλους ηγέτες του κινήματος, συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν.

Υπήρχε η θεωρία ότι το «New Year’s Day» ξεκίνησε αρχικά ως ερωτικό τραγούδι, αφιερωμένο στην αγαπημένη του Bono από το γυμνάσιο, Ali, την οποία είχε πρόσφατα παντρευτεί, αλλά δεν ισχύει. Ο Bono δήλωσε στο Rolling Stone το 2012 ότι επινόησε τους στίχους επί τόπου, όπως κάνει συχνά. Είπε: «Αυτοσχεδιάζουμε, και τα πράγματα που βγήκαν- τα άφησα να βγουν. Πρέπει να σκεφτόμουν τον Λεχ Βαλέσα. Τότε, όταν είχαμε ηχογραφήσει το τραγούδι, ανακοίνωσαν ότι ο στρατιωτικός νόμος θα αίρονταν στην Πολωνία την Πρωτοχρονιά. Απίστευτο».

