Η Μιμή Ντενίση έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και μίλησε για την προσωπική της ζωή, την κόρη της, αλλά και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

«Το ξεκίνημα του 2024 με βρίσκει σε κατάσταση τρέλας αλλά η τρέλα είναι συνυφασμένη με έμενα. Είμαι με τις βαλίτσες στην πόρτα για την παράσταση ‘Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη’ στο μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζω ντοκιμαντέρ για τον Έλγιν και πιστεύω θα δημιουργήσει διεθνή “χαμό”», είπε αρχικά η Μιμή Ντενίση.

Επίσης, ανέφερε: «Έχω υποστεί “το” bullying δημόσια. Το να σε βρίζουν στην τηλεόραση είναι δημόσιο bullying. Πρέπει να επαναορίσουμε τον ορό “παρενόχληση”, έχουμε φτάσει στην υπερβολή για μένα. Ένα απλό κομπλιμέντο δεν είναι παρενόχληση. Παρενόχληση είναι να προσπαθήσει με το ζόρι να με αγγίξει, να με φιλήσει, να με αρπάξει. Φυσικά είχα τέτοιου τύπους προτάσεις και από σκηνοθέτες και παράγωγους παρότι που ήξεραν τις σχέσεις μου και σκηνοθέτες με είχαν ερωτευτεί αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν παρενόχληση. Συγχωρώ εύκολα, αλλά δεν ξεχνώ».

Σχετικά με τη μητρότητα, η Μιμή Ντενίνη υπογράμμισε: «Δεν είναι εύκολο μία γυναίκα να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί γιατί πρέπει να κρατά δύο ρόλους. Η Μαριτίνα ακόμη και σήμερα που είναι 23 χρόνων, μου ζητάει να είμαι πιο μαμά παρά μπαμπάς. Της είπα ότι έχει δίκιο αλλά ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος και πρέπει να είμαι μαμά και μπαμπάς. Άλλος δεν υπάρχει να πληρώσει το καλό σχολείο, το καλό πανεπιστήμιο, το εξωτερικό. Της είπα την πραγματικότητα [ότι δεν είμαι η βιολογική της μητέρα] από τότε που ήταν 2 ετών. Θεωρώ ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια για όλα τα πράγματα, για οτιδήποτε. Ένας άνθρωπος που είναι γκέι το να βασανίζεται και στα 30 του και στα 35 του να λέει: “Έχω αυτή την τάση”, είναι ένα βασανιστήριο που αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να μην έχει ψυχολογικά προβλήματα».

Για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία, η Μιμή Ντενίση σχολίασε: «Εγώ δεν είμαι υπέρ του να λες συνέχεια και να διαφημίζεις “και οι γκέι πρέπει να παντρεύονται και οι γκέι πρέπει να κάνουν αυτό”. Ή το θεωρείς φυσικό και είναι κομμάτι της κοινωνίας και δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια ή δεν το θεωρείς φυσικό όταν το λες συνέχεια. Η κοινωνία πρέπει να διατηρήσει τον βασικό κορμό της και ο βασικός κορμός της είναι η πλειονότης, που είναι άνδρας, γυναίκα, παιδί. Αυτό είναι ο κορμός, τον οποίο συμπληρώνουν άτομα που δεν ήταν αποδεκτά μέχρι στιγμής, και πρέπει να τον συμπληρώνουν. Αλλά δεν μπορεί συνέχεια να μιλάμε για τα άτομα αυτά. Από μόνοι μας το κάνουμε σαν να είναι κάτι περίεργο. Σε σχέση με τα παιδιά είμαι πολύ σκεπτική γιατί βλέπω τα προβλήματα, που δεν έχουν να κάνουν με το γκέι ή με το στρέιτ. Τα προβλήματα που έχουν στην εποχή μας τα παιδιά είναι άπειρα».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Άλλαξα τη ζωή μου όταν έγινα μητέρα. Οι πολλές έξοδοι και τα φλερτ που είχα, κοπήκαν όταν απέκτησα τη Μαριτίνα. Η κόρη μου δεν είδε άλλον άντρα να έρχεται στο σπίτι έκτος από τον Σωτήρη Πολύζο που παντρευτήκαμε. Η Μαριτίνα πίστευε ότι ήμουν κακή μητέρα και ότι έβγαινα κάθε βράδυ ενώ πήγαινα στο θέατρο. Δεν είχα ποτέ ανταγωνιστική σχέση μαζί της, ξυπνούσα το πρωί “σαν τέρας” και μου έλεγε “τι κούκλα είσαι”».

Για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η κόρη της στο σχολείο σημείωσε: «Υπήρχε ένα bullying προς τη Μαριτίνα επειδή ήταν “η κόρη της Ντενίση” που δεν της άξιζε. Έχω πάει στο σχολείο και εξήγησα σε ένα παιδάκι ότι δεν πρέπει να ενοχλεί το παιδί μου. Δεν πιστεύω στις ανύπαρκτες μαμάδες, πρέπει τα παιδιά να βλέπουν ότι η μαμά υπάρχει. Είμαι πάρα πολύ απασχολημένη αλλά δεν έχασα ποτέ τον έλεγχο της Μαριτίνας, αισθανόταν πάντα ότι ήμουν πάνω από το κεφάλι της κι ας έλειπα».

