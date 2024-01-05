Ο Γουέιν ΛαΠιέρ, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού λόμπι υπέρ των όπλων NRA, υπέβαλε την παραίτησή του από την ηγεσία της πανίσχυρης ένωσης. Ο 74χρονος ΛαΠιέρ ηγείτο της NRA για περισσότερες από τρεις δεκαετίες

Η αποχώρησή του, όπως σημειώνει το BBC, έρχεται λίγες ημέρες πριν από αστική δίκη στη Νέα Υόρκη, στην οποία ο ίδιος και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη κατηγορούνται για κατάχρηση κονδυλίων της NRA. Ο ίδιος επικαλέστηκε λόγους υγείας για την παραίτηση.

Στη δίκη που ξεκινά τη Δευτέρα κατηγορούνται ο ΛαΠιέρ και άλλα τρία νυν και πρώην στελέχη της NRA ότι παραβίασαν τους νόμους της πολιτείας περί μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Κατηγορούνται επίσης για κατάχρηση εκατομμυρίων δολαρίων για την πληρωμή προσωπικών εξόδων. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες και θα κριθεί από εξαμελές σώμα ενόρκων.

Η NRA θεωρεί την αγωγή «αβάσιμη και προμελετημένη επίθεση». Σε δήλωσή του ο ΛαΠιέρ αναφέρει ότι παραμένει υπέρμαχος της NRA, στην οποία είναι μέλος «για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου». Έγινε πρόεδρος της οργάνωσης το 1991.

Τονίζει μάλιστα ότι «δεν θα σταματήσω ποτέ να υποστηρίζω την NRA και τον αγώνα της για την υπεράσπιση της ελευθερίας της Δεύτερης Τροπολογίας».

Πρόκειται για την διάταξη του Συντάγματος των ΗΠΑ που αφορά την οπλοφορία και η οποία είναι στο κέντρο μιας πολιτικής και νομικής διαμάχης για την ερμηνεία της εδώ και δύο αιώνες.

Η NRA είναι μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές οργανώσεις στις ΗΠΑ που πιέζει συνεχώς εναντίον κάθε μορφής ελέγχου της οπλοκατοχής ενώ χρηματοδοτεί πολιτικούς που υποστηρίζουν τους στόχους της.

Πάντως, τα μέλη της έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2018, η NRA δήλωσε ότι είχε έξι εκατομμύρια μέλη, αλλά το 2021 ο ΛαΠιέρ δήλωνε ότι τα μέλη της είχαν πέσει κάτω από τα 4,9 εκατομμύρια. Μειωμένα είναι και τα έσοδα, που, σύμφωνα με το CBS, έχουν συρρικνωθεί κατά 23% από το 2016 έως το 2020.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Συνελήφθησαν ακόμα 15 ύποπτοι ως πράκτορες της Μοσάντ, απελάθηκαν άλλοι 8

Σκάνδαλο Έπσταιν: H εμπλοκή του πρώην αφεντικού της Victoria’s Secret – Στο φως ο τρίτος γύρος εγγράφων

Χειμερινή καταιγίδα απειλεί τις βορειοανατολικές ΗΠΑ – «Λευκός» συναγερμός στη Νέα Υόρκη