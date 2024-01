Το διπλό «χτύπημα» της κυρίας Ρεβή!

Η Αναστασία Ρεβή, διακεκριμένη σκηνοθέτης και ηθοποιός που ζει στο Λονδίνο, νομίζω ότι είναι για την Ελλάδα μια άξια πολιτιστική πρέσβειρα.

“Ψυχή” της ομάδας PRAXIS της Οξφόρδης, διευθύνει την εταιρεία Θεάτρου Theatre Lab, διοργανώνει φεστιβάλ με ελληνικά έργα στην καρδιά του Λονδίνου, παίζει, σκηνοθετεί, συμμετέχει σε συνέδρια για τον Ελληνικό Πολιτισμό και τώρα έρχεται στην Ελλάδα τον Φεβρουάρι για να παρουσιάσει την τελευταία της δουλειά “ALICE AT THE ASYLUM”.

Μια συζήτηση μαζί της έχει μεγάλο ενδιαφέρον, και ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ- 2024

“Μετά την τεράστια επιτυχία του μεγαλύτερου Φεστιβαλ Σύχρονου Ελληνικού Θεάτρου στο Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023 στο Lady Margaret Hall στην Οξφόρδη και τον Νοέμβριο του 2023 στο Λονδίνο στο Ελληνικό Κέντρο The Hellenic Centre, η ομάδα PRAXIS της Οξφόρδης κι εγώ, με παρακαταθήκη μια μακροχρόνια και σημαντική διαδρομή συνεχίζουμε με τον προγραμματισμό του 2024 μια και το Φεστιβαλ Σύγχρονου Ελληνικού θεάτρου στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται πλέον θεσμός.

Μας το ζητά το κοινό που το παρακαλούθησε και στις δύο πόλεις και θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να συνεχιστεί μια και η δυναμική του Φεστιβαλ έχει εκτόπισμα”.

Να πούμε ότι η θεματική ενότητα του 2023 ήταν “Δικάιωμα στην διαφορετικότητα –We are all Different” ως εκ τούτου τα 8 έργα που παρουσιάσαμε απο τα 38 που λάβαμε εστίαζαν όλα σε ζητήματα σύγχρονα, σημαντικά που αντανακλούν σχέσεις σκέψεις, γεγονότα της κοινωνίας του 2023”.

-Και για εφέτος ποιο είναι το θέμα;

“Για το 2024 καλούμε συγγραφείς να μας στείλουν έργα τους με θέμα “Ο καιρός των κρίσεων. The times of crises” Οι κρίσεις μπορούν να είναι πολλαπλές και ταυτόχρονες, η οικονομική δυσχέρεια σε παγκόσμιο επίπεδο, η εκτόπιση, η μετανάστευση, η κακοποίηση του περιβάλλοντος, η κρίση συναισθημάτων και αξιών μοιάζουν με σύγχρονη Λερναία Υδρα. Το θέατρο εξερευνά, αντανακλά , ανοίγει δρόμους, θέτει ερωτήματα. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ PRAXIS 9 εστιάζει σε αυτό που συμβαίνει ΤΩΡΑ.

Τα κείμενα που θα επιλεχθούν με βάση το θέμα, την θεατρική γραφή και την συνολική αισθητική του έργου μεταφράζονται απο την μεταφραστική ομάδα του PRAXIS της Οξφόρδης και παρουσιάζονται στα ελληνικά με αγγλικούς υπέρτιτλους στο πολιπολιτισμικό κοινό της Οξφόρδης και του Λονδίνου

Μπορείτε να στείλετε τα κείμενα σας στο email μου: [email protected] και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

-Έντονη κινητικότητα τους τελευταίους μήνες…

“Οι τελευταίοι μήνες τόσο για εμένα όσο και για το Theatre Lab Company υπήρξαν ιδαίτερα δημιουργικοί και απαιτητικοί. Στα πλαίσια των πολλών και παράλληλων καλλιτεχνικών γεγονότων που πραγματοποιήσαμε είχαμε ταυτόχρονα τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπηθούμε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο της Ελληνικής Διασποράς που έγινε στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2023. Η ημερομηνία της παρουσίασης του Theatre Lab Company συνέπεσε με την ημέρα της διοργάνωσης του Φεστιβαλ στο Λονδίνο όπου φιλοξενήσαμε την ομάδα της Οξφόρδης PRAXIS 8-Modern Greek Festival στο Ελληνικό Κέντρο.

To Theatre Lab Company , θεατρική εταιρεία με έργο τεράστιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολύχρονη παρουσία, και με διεθνές εκτόπισμα, εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο των Βρυξελλών απο την Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ κυρία Μαρία Κονομή, της οποίας η ομιλία είχε τίτλο Diasporic origins and multicultural visual and physical theatre narratives.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ «ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ»

Το Theatre Lab Company συνεχίζει την διαδρομή του δυναμικά στο ξεκίνημα του 2024 με την παρουσίαση της πρόσφατης παράστασης “Alice at the Asylum” στο Guildford τέλος Ιανουαρίου, στην Οξφόρδη και στην Αθήνα το Φεβρουάριο.

Η παράσταση ALICE AT THE ASYLUM που ανέβηκε πρόσφατα στο Λονδίνο στον ιδιαίτερο χώρο The Asylum, διατηρητέο κτίριο του 1873 έρχεται για λίγες μόνο παραστάσεις στην Αθήνα σε έναν αντίστοιχα ιδιαίτερο χώρο στο κέντρο της πόλης , στο “Μπάγκειον” στην πλατεία Ομονοίας.

Η παράσταση είναι στα αγγλικά , παρουσιάζεται με ελληνικούς υπέρτιτλους και διαρκεί 60 λεπτά.

INFO

Κείμενο: Λύδια Βή- Σκηνοθεσία: Αναστασία Ρεβή- Μουσική σύνθεση, παραγωγή και εκτέλεση:Hades- Κοστούμια:Lisa Lach-Nielsen- Φωτισμοί και Φωτογραφία: Γιάννης Κατσαρής- Παραγωγή:Martina Reynolds

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Μιχαηλίδη- Ηθοποιοί :Μανώλης Εμμανουήλ

Λυδία Βή- David Furlong – Rujenne Green-Σέβη Φιλιππίδου- Christiana Maycea. Ηλεκτρική κιθάρα: Hades

Ξενοδοχείο “Μπάγκειον”, Πλατεία Ομόνοιας 18- Ημερομηνίες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, 8.00μμ- Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, 5.00μμ και 8.00μμ -Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, 5.00μμ και 8.00μμ

Facebook: Theatre Lab Company

Twitter: @theatrelabco

Instagram: TheatreLabCompany

Ευχαριστούμε πολύ το Greek List Greek List για την ευγενική στήριξη και χορηγία για την μεταφορά της παράστασης στην Αθήνα.

Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήρια σας στο link.

