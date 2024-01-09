search
09.01.2024

Σάρα Σίντνερ: Η στιγμή που η δημοσιογράφος του CNN αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο (Video)

09.01.2024 13:01
sidner-new

Την προσωπική της περιπέτεια με τον καρκίνο του μαστού θέλησε να γνωστοποιήσει η Σάρα Σίντνερ μέσα από το δελτίο ειδήσεων του CNN.

Αφού ζήτησε λίγο από τον τηλεοπτικό χρόνο, η παρουσιάστρια του δελτίου αποκάλυψε -με δάκρυα στα μάτια- ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού τρίτου σταδίου, βρίσκεται στον δεύτερο μήνα της χημειοθεραπείας, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ακτινοβολία και διπλή μαστεκτομή, δίνοντας τον δικό της αγώνα προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

«Μετρήστε αυτές τις γυναίκες στα δάχτυλά σας. Στατιστικά, μια από αυτές έχει ή θα αποκτήσει καρκίνο του μαστού» είπε αρχικά απευθυνόμενη στους τηλεθεατές.

«Ποτέ δεν αρρώστησα ούτε μια μέρα στη ζωή μου. Δεν καπνίζω, πίνω σπάνια. Ο καρκίνος του μαστού δεν είχε εμφανιστεί στην οικογένειά μου. Και όμως εδώ είμαι με καρκίνο του μαστού τρίτου σταδίου. Είναι δύσκολο να το πεις δυνατά. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι πλέον θανατική ποινή για τις περισσότερες γυναίκες. Σε όλες τις αδερφές μου, άσπρες μαύρες και καστανές εκεί έξω, παρακαλώ να κάνετε τις μαστογραφίες σας κάθε χρόνο», πρόσθεσε η δημοσιογράφος χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση.

