Ένταση σημειώθηκε πριν την έναρξη του Derby della Capitale των προημιτελικών του Κυπέλλου Ιταλίας ανάμεσα σε οπαδούς της Λάτσιο και της Ρόμα.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν τις κερκίδες του κοινού τους γηπέδου σε… αρένα προκαλώντας ένταση κατά το ζέσταμα των δύο ομάδων.

Πέρα από τα συνθήματα και τα πανό, υπήρξε και… ανταλλαγή φωτοβολίδων, με τους ultras των δύο ομάδων να πετούν φωτοβολίδες και καπνογόνα στις «αντίπαλες» κερκίδες.

