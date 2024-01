Μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη του 20χρονου Έλληνα δόκιμου πλοιάρχου στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στο οποίο έγινε κατάληψη από ενόπλους στον Κόλπο του Ομάν.

Μέχρι στιγμής τόσο η εταιρεία όσο και το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουν κατορθώσει να επικοινωνήσει μαζί του, όπως επίσης και με το υπόλοιπο πλήρωμα, καθώς το σύστημα μετάδοσης θέσης του πλοίου έχει κλείσει από το πρωί, ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Νωρίτερα, το ιρανικό ναυτικό κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

The Navy of the Islamic Republic of #Iran announced the seizure of an American oil tanker in the Sea of ​​Oman. pic.twitter.com/SzzOyUP5AW

Η επιβεβαίωση για το ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση έρχεται μετά την αναφορά ότι στο πετρελαιοφόρο St Nikolas επιβιβάστηκαν ένοπλοι άνδρες το πρωί της Πέμπτης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA δημοσίευσε μια σύντομη είδηση που επιβεβαίωσε την κατάληψη από το ναυτικό του Ιράν. Δεν ταυτοποίησε το σκάφος, αλλά είπε ότι η κατάσχεση έγινε μετά από δικαστική απόφαση.

Το πλοίο είχε κάποτε εμπλακεί σε μια διαμάχη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά την οποία κατασχέθηκαν ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου.

BREAKING:

🇮🇷Iran suspected of hijacking oil tanker MV St Nikolas. Men in uniform boarded the ship early this morning approx 50nm east of Sohar, Oman.



Greek-operated vessel, once at the centre of a crisis between Iran and the US was carrying 145,000 tonnes of oil from Basra to… pic.twitter.com/SIuDHPfB25