Θλιβερή δήλωση από τη Χαμάς για τους ομήρους: «Πιθανόν πολλοί σκοτώθηκαν – Την ευθύνη φέρει το Ισραήλ»

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι πολλοί από τους ομήρους πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα, μεταθέτοντας στο Ισραήλ την πλήρη ευθύνη για την μοίρα των ομήρων.

«Η μοίρα πολλών ομήρων παραμένει άγνωστη τις τελευταίες εβδομάδες και άλλοι έχουν μεταφερθεί μέσα σε σήραγγες….», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ο Αμπού Ομπέιντα.

