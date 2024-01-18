Οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατο ενός δίχρονου παιδιού στη Βρετανία, που βρέθηκε νεκρό, πιθανότατα από ασιτία, δίπλα στο άψυχο σώμα του πατέρα του κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και σοκάρουν.

Το δίχρονο αγόρι Μπρόνσον Μπάτερσμπι βρέθηκε νεκρό, έχοντας αγκαλιά το πόδι του επίσης νεκρού πατέρα του, Κένεθ, στο σπίτι τους στο Λινκολνσάιρ νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο. Ο 60χρονος πατέρας πιστεύεται ότι υπέστη καρδιακή προσβολή κάποια στιγμή γύρω στην Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

O δίχρονος Μπρόνσον με τη μητέρα του

Η μητέρα του αγοριού, Σάρα Πις, μιλώντας για τον γιο της, είπε: «Του άρεσαν οι αγκαλιές. Μόλις ξυπνούσα τα πρωί, ερχόταν να με αγκαλιάσει. Ήταν όλο χαμόγελα, δεν έκλαιγε ποτέ πραγματικά. Ήταν τόσο χαριτωμένος και γλυκός. Ξέρω ότι όλες οι μαμάδες το λένε αυτό, αλλά τα μικρά πράγματα που έκανε ήταν καταπληκτικά».

«Για μόλις 5 εκατοστά δεν έφτανε να ανοίξει το ψυγείο»

Ωστόσο, η αποκάλυψη πως για μόλις 5 εκατοστά δεν έφτανε να ανοίξει το ψυγείο και να πάρει όσα σνακ ήθελε, που θα μπορούσαν να του σώσουν τη ζωή, σοκάρει. Παράλληλα, όπως λέει, τη στοιχειώνει η σκηνή του «πανέμορφου αγοριού» της που ψάχνει απεγνωσμένα στο σκοτάδι για φαγητό και νερό, αλλά είναι πολύ μικρό για να φτάσει τη βρύση ή την πόρτα του ψυγείου. Όπως είπε, ο πατέρας του, ο Κένι, είχε μετακινήσει όλα τα σνακ πιο ψηλά, ώστε να μην μπορεί να τα πάρει χωρίς να τα ζητήσει, κι αυτό γιατί ο Μπρόνσον ήθελε να τρώει συνεχώς λιχουδιές.

Είχαν μετακινήσει τα σνακ από το χαμηλό ντουλάπι για να μην τα παίρνει ο μικρός

«Ο Κένι τα μετακίνησε όλα πιο ψηλά, για να μην τα παίρνει χωρίς να τα ζητάει. Τώρα το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ο Μπρόνσον, πεινασμένος, να προσπαθεί να τεντωθεί για να τα πιάσει. Δεν μπορώ να το αντέξω. Ήταν περίπου 5 εκατοστά πιο κοντός για να μπορέσει να φτάσει το ψυγείο και να το ανοίξει». «Τις τελευταίες του στιγμές τις πέρασε μόνος του και πρέπει να ήταν τόσο διψασμένος και πεινασμένος. Θα έκλαιγε. Θα ήταν τόσο μπερδεμένος. Και ο Κένι ήταν εκεί… στο πάτωμα. Μπορώ μόνο να προσεύχομαι πως νόμιζε ότι ο πατέρας του κοιμόταν». Ο μικρός είχε περάσει τις γιορτές με τον πατέρα του. «Ξέρω πως είχαν ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δείπνο οι δυο τους. Είχαν όλα αυτά τα συνοδευτικά και κοτόπουλο, αντί για γαλοπούλα, γιατί στον Μπρόνσον άρεσε το κοτόπουλο. Όλα τα τρόφιμα σχεδόν ήταν στο ψυγείο. Αν ο Μπρόνσον ήταν λίγο ψηλότερος, τότε θα είχε επιβιώσει. Το ψυγείο ήταν γεμάτο με φαγητά» προσθέτει η μητέρα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σάρα λέει ότι δεν θα συγχωρήσει ποτέ τον εαυτό της που δεν ήταν εκεί για τον γιο της. «Με στοιχειώνει» είπε, προσθέτοντας: «Αν καταφέρνω να κοιμηθώ είναι για μερικές μόνο ώρες. Ξυπνάω και σκέφτομαι ότι περιπλανιέται μόνος του, πεινασμένος. Πρέπει να ήταν τόσο αδύναμος στο τέλος, που αποφάσισε να τα παρατήσει και να πάει δίπλα στον πατέρα του, αγκαλιάζοντας τα πόδια του. Δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου που δεν ήμουν εκεί. Όταν τον φαντάζομαι μόνο του σε εκείνο το διαμέρισμα, νιώθω αποτυχημένη».

Κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομία δεν μπήραν….χαμπάρι

Να σημειωθεί ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί επισκέφθηκαν το διαμέρισμα όπου ο Μπρόνσον ζούσε με τον πατέρα του στις 2 Ιανουαρίου και ξανά δύο ημέρες αργότερα, αλλά δεν υπήρξε καμία απάντηση. Ρώτησαν τη Σάρα εάν είχε λάβει μηνύματα από τον Κένεθ, αλλά δεν της έδωσαν καμία ένδειξη πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η μητέρα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν «οι κοινωνικοί λειτουργοί έκαναν καλύτερα τη δουλειά τους το παιδί της μπορεί να ήταν τώρα ζωντανό», σύμφωνα με την The Sun.

Την πρώτη φορά μια κοινωνική λειτουργός επισκέπτηκε το σπίτι στις 2 Ιανουαρίου και επειδή δεν έλαβε καμια απάντηση ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέρει η Daily Mail. Οι κοινωνικές υπηρεσίες επικοινώνησαν δύο φορές με την αστυνομία, αλλά υπήρξε ένα άλλο κενό πέντε ημερών πριν βρεθούν τελικά τα πτώματα του Μπρόνσον και του Κένεθ, στις 9 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας οι θανάτοί τους δεν αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι.

