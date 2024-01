Μπέβερλι Τζόνσον για τον ρατσισμό που δέχτηκε: «Ξενοδοχείο άδειασε το νερό της πισίνας επειδή μπήκα μέσα»

Τι κι αν υπήρξε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της μόδας, η Μπέβερλι Τζόνσον βίωσε τον ρατσισμό ακόμα και την περίοδο που μεσουρανούσε.

Η 71χρονη Μπέβερλι Τζόνσον, το πρώτο μαύρο μοντέλο που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue τον Αύγουστο του 1974, σε συνέντευξή της στην Page Six ανέφερε κάποια περιστατικά ρατσιστικής αντιμετώπισης.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε περιστατικό, το οποίο συνέβη τη δεκαετία του ’80, όταν υπάλληλοι ενός ξενοδοχείου άδειασαν το νερό της πισίνας, επειδή η ίδια είχε προηγουμένως μπει μέσα.

