Ο χυμός που «διώχνει» τη φλεγμονή και κάνει το δέρμα να… λάμπει!

Αποτελεί «θησαυρό» βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών, προσφέροντας μια ποικιλία από οφέλη για την υγεία.

Μεταξύ άλλων, ενισχύει το ανοσοποιητικό, υποστηρίζει την πέψη και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους χυμούς αυτού του φρούτου από την αρχαιότητα, ως σπιτική θεραπεία για την αντιμετώπιση πεπτικών προβλημάτων και φλεγμονών. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τα πιθανά οφέλη του για το ανοσοποιητικό σύστημα και την ικανότητά του να μειώνει το χρόνο επούλωσης.

Ο λόγος για τον χυμό ανανά, που, όπως όλα δείχνουν, αποδεικνύεται εξαιρετικά ωφέλιμος για την ανθρώπινη υγεία.

Μερικά από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματά του στον οργανισμό είναι:

1. Ενισχύει το ανοσοποιητικό

Σε μια μελέτη του 2014 στις Φιλιππίνες, οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις του ανανά σε 98 παιδιά σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά που έτρωγαν καθημερινά κονσερβοποιημένο ανανά εμφάνισαν λιγότερες ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις από εκείνα που δεν έτρωγαν καθόλου από αυτό το φρούτο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που εμφάνισαν λοίμωξη στην ομάδα που έτρωγε ανανά είχαν ταχύτερο χρόνο ανάρρωσης. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν μια συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ανανά και μιας πιο αποτελεσματικής ανοσολογικής απόκρισης στις λοιμώξεις.

2. Βοηθά στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος

Η βρομελίνη, που βρίσκεται στο χυμό του ανανά, βοηθά στην πέψη, ειδικά όταν αποτελεί μέρος μιας διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά. Επιπλέον, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην επούλωση πληγών. Ο ανανάς περιέχει βρομελίνη, ένα ένζυμο που βοηθά το σώμα να διασπάσει και να χωνέψει τις πρωτεΐνες. Η βρομελίνη είναι επίσης ικανή να μειώσει το πρήξιμο, τους μώλωπες, τον χρόνο επούλωσης και τον πόνο μετά από χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με μια σχετική κλινική δοκιμή του 2018. Όταν οι άνθρωποι τον καταναλώνουν ως μέρος μιας δίαιτας υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά, ο χυμός ανανά μπορεί να βελτιώσει την πέψη.

3. Προάγει την υγεία του δέρματος

Ο χυμός ανανά είναι πλούσιος σε βιταμίνη C και β-καροτένιο, δύο αντιοξειδωτικά που μειώνουν τις ρυτίδες, βελτιώνουν τη συνολική υφή του δέρματος και ελαχιστοποιούν τις δερματικές βλάβες από την έκθεση στον ήλιο και την περιβαλλοντική ρύπανση. Η βιταμίνη C είναι, επιπλέον, ζωτικής σημασίας για την παραγωγή κολλαγόνου, ενός στοιχείου απαραίτητου για τη διατήρηση της σφρηγιλότητας και της δομής του δέρματος.

4. Υποστηρίζει την υγεία των ματιών

Η περιεκτικότητα του ανανά σε βιταμίνη C μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας των ματιών. Μια μελέτη του 2016 διαπίστωσε ότι οι δίαιτες πλούσιες σε βιταμίνη C μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εξέλιξης του καταρράκτη κατά 1/3. Το υγρό στο εσωτερικό του ματιού περιέχει βιταμίνη C. Μια διατροφή που περιέχει άφθονη βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση αυτού του υγρού και στην πρόληψη της διάσπασης που οδηγεί σε καταρράκτη.

5. Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες

Σε μια εργαστηριακή μελέτη του 2015, οι ερευνητές εξέθεσαν καρκινικά κύτταρα σε φρέσκο χυμό ανανά. Διαπίστωσαν ότι ο χυμός από ορισμένα σημεία του φρούτου κατέστειλε την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων των ωοθηκών και του παχέος εντέρου. Απαιτούνται, φυσικά, περαιτέρω μελέτες σε ανθρώπους, ώστε οι επιστήμονες να επιβεβαιώσουν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του χυμού ανανά και της πρόληψης ή της θεραπείας του καρκίνου. Ο ανανάς παρέχει επίσης μια καλή ποσότητα β-καροτίνης. Σε μια μελέτη του 2014 με 893 συμμετέχοντες, τα άτομα που κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες β-καροτενίου είχαν ενδείξεις μειωμένου κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

Σύμφωνα με το USDA, ένα ποτήρι χυμού ανανά χωρίς σάκχαρα περιέχει διάφορα θρεπτικά συστατικά, όπως μαγγάνιο, βιταμίνη C, θειαμίνη, βιταμίνη Β-6, φυλλικό οξύ, κάλιο, μαγνήσιο, χαλκό και β-καροτένιο. Συνιστάται ο φρέσκος, σπιτικός χυμός για μέγιστο διατροφικό όφελος, καθώς η επεξεργασία και η αποθήκευση μπορεί να μειώσουν τη θρεπτική του αξία. Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι οι χυμοί φρούτων, παρά την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες και μέταλλα, περιέχουν επίσης υψηλά επίπεδα υδατανθράκων και σακχάρων, γι’ αυτό καλό είναι να τους καταναλώνετε με μέτρο.

