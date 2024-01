Claudia Schiffer: Το κόκκινο χαλί με τον γάτο-αξεσουάρ και η οργή των φιλοζωικών (Photos)

Παρέλαση αστέρων έγινε στην επίσημη πρεμιέρα του κατασκοπευτικού φιλμ Argylle στην Πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, με τους Ντούα Λίπα, Σαμ Ρόκγουελ, Μπράιαν Κράνστον και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ να περπατούν στο κόκκινο χαλί.

Αλλά την παράσταση έκλεψε ένας τετράποδος σταρ, ονόματι Chip, που εμφανίζεται στην ταινία στον ρόλο του Άλφι, του γάτου που –στην ταινία- ανήκει στην πρωταγωνίστρια Μπράις Ντάλας Χάουαρντ. Στην ταινία ο γάτος Άλφι και η Μπράις Ντάλας Χάουαρντ- που υποδύεται τον ρόλο μίας συγγραφέως που τα βιβλία της αποκαλύπτουν τη δράση μιας παράνομης οργάνωσης- αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα απαγωγής, αλλά τελικά σώζονται.

Ο Chip στην πραγματικότητα είναι ο γάτος της Κλόντια Σίφερ, η οποία εμφανίστηκε στην πρεμιέρα με έναν ειδικό σάκο πλάτης για μεταφορά μικρών ζώων, στον οποίο βρισκόταν ο γάτος-σταρ.

Η Κλόντια Σίφερ πήρε μαζί της τον γάτο, πόζαραν στους φωτογράφους, τα φλας άστραψαν και οι φωτογραφίες έκαναν μεγάλη εντύπωση στα social.

Ο γάτος εξάλλου δεν είναι όποιος κι όποιος, αφού έχει τη δική του σελίδα στο Ιnstagram και 13.000 ακόλουθους…

Για την Κλόντια Σίφερ και τον Chip η πρεμιέρα της ταινίας ήταν και οικογενειακή υπόθεση, αφού σκηνοθέτης και παραγωγός είναι ο σύζυγός της, Μάθιου Βον.

Αλλά η εμφάνιση αυτή εκτός από τις εντυπώσεις στις σχετικές σελίδες στα social ξεσήκωσε και αντιδράσεις.

Η φιλοζωική οργάνωση Cats Protection εξέφρασε αντιρρήσεις τόσο γιατί η Κλόντια Σίφερ πήρε μαζί της τον γάτο στην πρεμιέρα, όσο και για την συμμετοχή του ζώου στην ταινία, επισημαίνοντας ότι «ανησυχεί ιδιαιτέρως» για την συμπεριφορά της σταρ απέναντι στον γάτο-σταρ.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η φιλοζωική οργάνωση αναφέρει: «Σας φαίνονται χαριτωμένες οι φωτογραφίες της γάτας Chip σε ένα σάκο πλάτης , στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Argylle; Ξανασκεφτείτε το. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπεις μια γάτα να εκτίθεται σε τόσο στρεσογόνο περιβάλλον και μάλιστα να βρίσκεται σε ακατάλληλο μέσο μεταφοράς».

Thought the photos of Chip the cat in a bubble backpack on the red carpet at the #Argylle premiere looked fun? Think again.

It's extremely concerning to see a cat exposed to such a stressful environment while contained in an inappropriate carrier.

