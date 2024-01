Σε επικοινωνιακό μπαράζ φαίνεται ότι θα επιδοθεί το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Στέφανος Κασσελάκης τόσο για τα 29 think tanks, τα οποία προανήγγειλε χθες (25/1) με βίντεο, όσο και στο πλαίσιο της καμπάνιας για την ακρίβεια η οποία ξεκινά άμεσα. Το πρόγραμμα δράσεων που έχει σχεδιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το διάστημα ως το συνέδριο ώστε να δώσει το στίγμα ότι ανασυγκροτείται, συσπειρώνεται και επανακάμπτει μετά τη διάσπαση και την πτωτική δημοσκοπική πορεία, είναι αρκετά πυκνό. Προς το παρόν πάντως το δημοσκοπικό του αποτύπωμα εξακολουθεί να κινείται χαμηλά και στην τρίτη θέση πίσω από το ΠΑΣΟΚ έστω και οριακά.

Ειδικότερα, μέρος της καμπάνιας για την ακρίβεια αποτελείται από σειρά βίντεο που θα αναρτά ο ίδιος ο πρόεδρος, και μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο σχεδιασμός προβλέπει ένα ξεχωριστό βίντεο για καθένα από τα 10 μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, θα υπάρξουν εκδηλώσεις και στις 13 περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε πόλεις στο εσωτερικό της κάθε περιφερειακής ενότητας, γίνεται λόγος μάλιστα για 56 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Η Γραμματέας της ΚΟ, Θεοδώρα Τζάκρη η οποία έχει και την ευθύνη της καμπάνιας αναμένεται σήμερα να βρεθεί σε εκδήλωση στις Σέρρες, δίνοντας το σήμα εκκίνησης.

Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις θέσεις του και τις προτάσεις του, εκκινεί από την κριτική ότι «η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι εξωγενής αλλά οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πληθωρισμό απληστίας και στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που με την ανοχή της αισχροκέρδειας έχει δημιουργηθεί ένας ξεκάθαρος μηχανισμός αντίστροφης αναδιανομής πλούτου προς τους λίγους».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει ανάσχεση της ακρίβειας θα επικεντρώνουν στην ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά αγαθά, τη στέγαση, το κόστος της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στους ελέγχους στην αγορά, κλπ. Στο μεταξύ προβλέπεται και η συγκρότηση παρατηρητηρίου τιμών για 66 βασικά αγαθά, που θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα και θα εκδίδεται δελτίο με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

«Γνωριμία» με τα 29 think tanks

Στο μεταξύ, όπως όλα δείχνουν προχωρά και η συγκρότηση των think tanks με στόχο να συμβάλλουν στην παραγωγή θέσεων, κάτι που κατά την ηγεσία δεν μπορεί να είναι αποκλειστικό ζήτημα ενός στενού πυρήνα του κόμματος. Πάντως, τουλάχιστον με βάση ό,τι διακηρύσσεται τα think tanks θα συνεργάζονται με τα Τμήματα του κόμματος. Ειδικότερα ο Στέφανος Κασσελάκης είπε πως κάθε ένα από τα 29 think tank θα αντιστοιχεί σε μία θεματική ενότητα και τα πρόσωπα που θα στελεχώνουν το κάθε ένα από αυτά, θα παρουσιάζονται ανά κατηγορία το προσεχές διάστημα.

Σημείωσε επίσης πως η ανταπόκριση στο κάλεσμα ήταν πολύ μεγάλη καθώς υπήρξαν 3.000 βιογραφικά και χαρακτήρισε «τομή» το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει θέσεις για την παραγωγή πολιτικής σε στελέχη από την κοινωνία, και όχι μόνο σε έναν στενό κομματικό κύκλο. «Είστε πολλοί που θέλετε να προσφέρετε σε αυτόν τον τόπο, που θέλετε αυτή η χώρα να έχει προοδευτική κυβέρνηση, που θέλετε να συνεισφέρετε στις λύσεις κοινής λογικής που έχει ανάγκη η Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για τα δύο περιφερειακά συνέδρια, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να ανοίξει και η πλατφόρμα για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην προκριματική διαδικασία της επιλογής υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

Πέφτουν τα «μποφόρ» για το νομοσχέδιο ελλείψει διάταξης για παρένθετη κύηση

Το ερώτημα είναι αν η προσπάθεια για εξωστρέφεια που περιγράφουν όλα τα παραπάνω θα «ρολάρει» χωρίς αναταράξεις, καθώς στην επικαιρότητα επανέρχεται το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που τις προηγούμενες εβδομάδες στάθηκε η αφορμή για νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως λόγω της πρωτοβουλίας του προέδρου να ανακοινώσει από τηλεοράσεως την επιβολή κομματικής πειθαρχίας.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης στη διαβούλευση, αλλά αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να κινείται πιο προσεκτικά (τουλάχιστον έως χθες) με στελέχη του κόμματος να επισημαίνουν ότι θα τοποθετηθούν επί του κειμένου των διατάξεων πια, αφού το επεξεργαστούν και κάνουν και τις αναγκαίες συγκρίσεις με την δική τους πρόταση.

Με δεδομένο πάντως ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει την τεκνοθεσία μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (παρένθετη κύηση) κάποιοι εκτιμούν από τώρα, ότι δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα και οι βουλευτές θα το ψηφίσουν, ίσως να υπάρξει ένας που να επιλέξει την αποχή. Με άλλα λόγια εκτιμούν ότι δε θα χρειαστεί να επανέλθει με αυστηρό τρόπο ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Άλλωστε τα εσωτερικά προβλήματα τα δημιούργησε κυρίως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που περιλαμβάνει και την παρένθετη μητρότητα, ενώ στις Σπέτσες τέθηκε και ένα ζήτημα διαδικασίας και βεβιασμένων κινήσεων καθώς η πρόταση νόμου δεν είχε συζητηθεί με τους βουλευτές.

Υπενθυμίζεται δε ότι μετά την εσωκομματική αναστάτωση με αποκορύφωμα την κομματική πειθαρχία, ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε ένα βήμα πίσω, λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα περιμένει να δει και το νομοσχέδιο, επιμένοντας πάντως πως είναι ζήτημα δικαιωμάτων και πρέπει να ψηφιστεί.

Δεδομένου πάντως ότι υπάρχουν και βουλευτές που έχουν δηλώσει την διαφωνία τους συνολικά με την τεκνοθεσία, όπως ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, είναι προς διευκρίνιση, τι θα ισχύσει τελικώς, αν θα εφαρμοστεί κομματική πειθαρχία και αν θα σημάνει διαγραφές (για τις οποίες όλοι συνομολογούν ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια) ή κάποιου άλλου είδους ποινές, όπως πχ. απομάκρυνση από καθήκοντα αν ο βουλευτής τυγχάνει και τομεάρχης.

