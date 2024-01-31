search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 23:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

31.01.2024 12:29

Εξεταστική για τα Τέμπη: Άγρια κόντρα για την κλήση Γενιδούνια

31.01.2024 12:29
Άγριο καυγά πυροδότησε στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη η πεισματική άρνηση της πλειοψηφίας να καλέσει ως μάρτυρα τον τέως πρόεδρο των μηχανοδηγών, Κώστα Γενιδούνια, παρά το γεγονός ότι το έχει ζητήσει ο ίδιος αλλά και η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης. 

Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατήγγειλε εμπαιγμό από τη συμπολίτευση. 

«Στο τέλος θα μας μαλώσουν από την πλειοψηφία γιατί ζητάμε το αυτονόητο», είπε για να επισημάνει πως η πλειοψηφία αρνείται, γιατί δεν συμφέρει την κυβέρνηση να ακουστεί η φωνή του κ. Γενιδούνια

Δ. Μαρκόπουλος: Υπόλογος του κ. Καποτόρτο ο κ. Γενιδούνιας, μισθοδοτείται από τον κ. Καποτόρτο.

Β. Κόκκαλης: Ένας λόγος παραπάνω να τον καλέσετε…

Δ. Μαρκόπουλος: Τα συμφέροντα της Hellenic Train θα υπερασπιστεί ο κ. Γενιδούνιας, είναι στο payroll Καποτόρτο.

Β. Κόκκαλης: Πριν έρθει ο μάρτυρας τον χτυπάτε…

Δ. Μαρκόπουλος: Υπερασπίζεστε το δεξί χέρι του κ. Καποτόρτο;

Β. Κόκκαλης: Όχι, υπερασπίζομαι αυτό που είπε η κ. Καρυστιανού. Δεν νιώθετε ντροπή;

Δ. Μαρκόπουλος: Το payroll του Καποτόρτο θέλετε να φέρουμε εδώ… Έχει αποφασιστεί να έρθουν κάποιοι μάρτυρες το πρόγραμμα μέχρι 20 Φεβρουαρίου

Β. Κόκκαλης: Φοβάστε να έρθει ο Γενιδούνιας

Λ. Τσαβδαρίδης:  Ποιος φοβάται; Τον λαϊκισμό σου φοβάμαι… Δεν περνάει σε εμάς αυτό. Πρόεδρε δεν είναι αυτό να το επιτρέπεται να λαϊκίζουν. Να κάνει σόου και θέατρο τώρα ο Κόκκαλης εδώ;

Β. Κόκκαλης: Σας πειράζει η αλήθεια. Γιατί αρνείσαι; Όποιος δεν έχει να φοβηθεί κάτι λέμε να φέρει τον μάρτυρα εδώ.

Στην κόντρα παρενέβη και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚη οποία σχολίασε ότι η ΝΔ γνωρίζει από τραμπουκισμούς. «Όταν λέτε payroll εννοείτε υπόγειες διαδρομές. Και η ΝΔ ξέρει πολύ καλά από αυτά και από τραμπουκισμούς. Το χέρι αυτό στη γυναίκα σας και την κόρη σας», σχολίασε απευθυνόμενη προς τον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, όταν εκείνος σχολίασε εκτός μικροφώνου ότι το ΠΑΣΟΚ ξέρει καλά από pay-roll. Η κ. Αποστολάκη του θύμισε την περίπτωση του πρώην βουλευτή της ΝΔ και Δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. 

Νωρίτερα, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποστείλει την κατάθεση διευθύνοντος συμβούλου της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, στον εισαγγελέα. Με την απόφαση διαφώνησε η Νίκη.

